Евгений Куйвашев призвал отказаться от корпоративов и вывел с дистанта часть школьников

Ученики средней школы останутся на дистанционном обучении минимум до 12 декабря, исключение сделано только для 9 классов. Меры ужесточают на фоне роста новых случаев коронавируса.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал руководителям организаций отказаться от проведения новогодних корпоративов, об этом он написал на своей странице в Instagram. Он сообщил, что ближе к праздникам свердловское правительство, скорее всего, выпустит соответствующую рекомендацию:

Эпидемиологическая ситуация — вы это и сами, уверен, видите — очень подвижна. Вероятнее всего, будем рекомендовать всем работодателям отменить новогодние корпоративы. На государственных предприятиях и в учреждениях их совершенно точно не будет.

Евгений Куйвашев также подготовил указ, согласно которому с 30 ноября ученики 9 классов вернутся с дистанта за парты:

С понедельника, 30 ноября, девятиклассники вернутся в школы. Напоминаю, что соблюдение мер безопасности — обязательное требование, и в случае ухудшения ситуации школьники будут вынуждены вернуться на дистант.

При этом губернатор объявил о продлении дистанционного обучения для учеников 6–8-х и 10-х классов до 12 декабря. Ранее DK.RU сообщал, что губернатор вернул за парты учеников 11 классов, которым в этом году предстоит сдавать ЕГЭ. Также обучение в стенах школы продолжают ученики с 1 по 5 класс.

Между тем, сегодня стало известно, что руководство хоккейного клуба «Автомобилист» решило вернуться к играм без зрителей. Ранее на матчи решено было пускать обладателей абонементов, однако ближайшие матчи решено проводить при пустых трибунах:

К нашему большому сожалению, за истекшую неделю санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашей области не улучшилась. В связи с этим органы исполнительной власти Свердловской области, а также контролирующие органы не готовы дать согласие на дальнейший допуск владельцев абонементов на трибуны КРК «Уралец», — говорится в заявлении директора клуба Максима Рябкова.

Отмечается, что клуб принял решение о начале возврата средств за абонементы для всех желающих с 1 декабря 2020 г.

Ужесточение мер происходит на фоне роста новых случаев коронавируса. Как пишет JustMedia.ru, за последние сутки в Свердловской области подтвердилось 399 случаев коронавируса. Из них 218 заболевших — жители Екатеринбурга. Общее число инфицированных с начала пандемии — 45 174 человека. Также сообщается, что скончались еще девять пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии зарегистрировано 997 летальных исходов.