Дистант не для всех, поставки масок за рубеж, выплаты врачам. Главное о COVID-19

На фоне очередного роста числа заболевших свердловские власти заявили, что регион не только обеспечен всеми средствами защиты, но и поставляет их за границу.

Свердловская область полностью обеспечивает себя продукцией для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также ведет поставки за рубеж, сказал замминистра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин на пресс-конфренции.

Мы поставляем весь перечень противоковидной продукции во весь уральский регион и шире, в том числе вышли с этой продукцией на экспорт. В том числе прорабатываем возможность поставок одноразовых медицинских масок и костюмов, а также рециркуляционное оборудование и санитайзеры в Европу. Это рынки, которые мы осваиваем благодаря тому, что здесь были кратно увеличены мощности, это была государственная задача, — сказал Игорь Зеленкин.

По его словам, производство медицинских масок с февраля 2020 г. выросло с 20 тыс. до 1 млн штук в сутки. Произведено свыше 1 млн упаковок «Триазавирина», который используется при лечении коронавирусной инфекции.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что дистант для всех школьников, кроме 1-5 и 11 классов, установлен до 23 ноября.

Мы рассматриваем возможность также вернуть в школы 9-е классы. Для всех остальных с учетом текущей ситуации с высокой долей вероятности дистанционное обучение мы будем продлевать, — написал Евгений Куйвашев.

Отвечая на вопросы жителей, он отметил, что у региона нет объективных причин выходить на карантин. И пообещал продлить на 2021 г. выплаты врачам, работающими в условиях повышенной нагрузки. Из бюджета Свердловской области с апреля на стимулирующие выплаты выделили более 691 млн руб., сумма продолжает расти. Сотрудники медучреждений получают прибавки от 5 до 40 тыс. руб., напоминает JustMedia.ru.

Отметим, по данным регионального оперштаба на 20 ноября, в регионе выявлено 372 новых случая COVID-19, 136 из них — в Екатеринбурге. Выписано 376 человек. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавируса достигло 42 460.