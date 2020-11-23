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В Свердловской области изъято 5 тыс. л антисептика, из-за которого погибли люди в Якутии

В Свердловской области изъято 5 тыс. л антисептика, из-за которого погибли люди в Якутии
Иллюстрация: Следственное управление СКР по Свердловской области

Средство для дезинфекции рук производилось в Сысертском районе. В нем в 20 раз была превышена доля метилового спирта. Против владельца производства возбудили уголовное дело.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

В Свердловской области нашли производителя антисептика, от которого умерло семь человек в Якутии. Они купили в магазине пятилитровую канистру с антисептиком, на котором было указано, что в нем содержится 70% спирта, и выпили его.

Как сообщает Роспотребнадзор Свердловской области, в пробах средства производства ИП Калинин был метиловый спирт — его содержание составило 62-69% при максимально допустимом значении в 3,5%.

цех

В МВД Свердловской области установили, что предприниматель из Екатеринбурга производил продукт под названием «Антисептс» апреля 2020 г. Цех находился в поселке Октябрьский Сысертского района. Изъято 5,7 тыс. л готового антисептика, а также 3 тыс. л изопропилового спирта, 12 тыс. л растворителя, большое количество этикеток и пустой тары.

В Свердловской области изъято 5 тыс. л антисептика, из-за которого погибли люди в Якутии 1

Фото: Следственное управление СКР по Свердловской области

Роспотребнадзор ищет тех, кто уже приобрел такой антисептик.

Продукция выявляется в различных организациях (предприятия торговли, медицинские организации, детские сады и школы, иные социальные учреждения, промышленные предприятия). На текущий момент выявлено и арестовано продукции в упаковках различной емкости — от 100 мл до 5 л, общим объемом 317 л. Мониторинговые мероприятия продолжаются, — сообщает пресс-служба свердловского Роспотребнадзора.

Следственный комитет возбудил в отношении предпринимателя уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, что активное производство средств для дезинфекции началось в Свердловской области во время пандемии коронавируса. По данным на 23 ноября, общее число заболевших свердловчан с начала пандемии составило 43 612 человек, сообщает JustMedia.ru.

Автор: Анна Хлебникова
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