Новый закон — новые цены. Лечить зубы с 1 января 2021 года станет дороже

Часть стоматологий России закроются, остальным придется поднять цены. Об этом специалисты отрасли говорят в письме Мишустину. Они требуют особых правил проведения рентгенологических исследований.

С января 2021 года лечить зубы в России будет заметно дороже. Части стоматологических клиник, и так пострадавших от весеннего карантина, придется закрыться. Об этом говорится в письме стоматологической саморегулируемой организации «Лига», написанном на имя премьера Михаила Мишустина. Подписи под письмом также поставили представители других СРО: «Медицинской палаты Санкт-Петербурга», «Медицины для всех» из Тольятти, «Организации частной системы здравоохранения Республики Башкортостан» и Союза медицинских организаций «Медсоюз». Копии письма направлены министру экономического развития Максиму Решетникову и руководителю Минздрава Михаилу Мурашко, пишет VTimes, опираясь на текст письма.

Со следующего года вступают в силу новые правила проведения рентгенологических исследований, согласно которым рентгенологи обязаны анализировать каждый сделанный снимок и составлять протокол на него в течение 24 часов. Правила касаются и стоматологических клиник.

Но в стоматологиях работу рентгенолога чаще всего выполняют медицинские сестры или врачи. Председатель СРО «Лига», директор стоматологической клиники «Дентес» в Пскове Сергей Панькив говорит, что врачей-рентгенологов, способных описать стоматологическую проблему, можно пересчитать по пальцам, так как в медицинских вузах этому не учат.

В 2018 г., по данным Росстата, в России работало 62 900 стоматологов и только 22 200 рентгенологов и радиологов.

С введением новых правил клиникам придется принимать в штат рентгенолога или заключать договор с другим медицинским учреждением, что приведет к дополнительным тратам.

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Требование об обязательном описании каждого рентген-снимка в течение 24 часов авторы письма считают избыточным и противоречащим клиническим рекомендациям: данная норма увеличит время оказания услуги и ее стоимость. Например, при лечении зубного канала делается три прицельных снимка.

Если мы будем описывать каждый снимок, чтобы перейти на следующий этап, мы просто увязнем, — говорит Панькив.

Если новые требования не будут выполняться, стоматологическая клиника может быть закрыта, сетует председатель СРО «Лига». Части клиник придется закрыться, так как в России нет необходимого числа рентгенологов. Ухудшает ситуацию пандемия: рентгенологи сейчас должны описывать беспрецедентное количество исследований, без которых действительно невозможно поставить окончательный диагноз.

Авторы письма предлагают исключить норму, обязывающую составлять протокол снимка врачом-рентгенологом, для тех диагнозов, где рентгенологические исследования не считаются базовыми. Результаты интерпретации снимка будут заноситься врачом в медицинскую карту пациента, пишут они в своем письме.

Главный внештатный стоматолог Минздрава и ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич заявил, что для стоматологов был разработан свой порядок оказания стоматологической помощи. Он не имеет ограничений на трактовку результатов рентгенограмм врачом-стоматологом, но профильная комиссия по рентгенологии Минздрава при подготовке правил стоматологический порядок не учла, а также не проконсультировалась со стоматологической комиссией.

В начале декабря обе комиссии планируют провести круглый стол с участием Стоматологической ассоциации России и представителей частных клиник, где они обсудят проблемы, с которыми может столкнуться отрасль из-за новых правил.

Также саморегулируемые организации отдельно обратились к министру здравоохранения Мурашко по поводу требования устанавливать в рентгеновских кабинетах ортопантомографы (делают обзорные снимки челюстной зоны). В большинстве клиник уже есть радиовизиографы — устройства, состоящие из датчика, накладываемого на больной зуб для получения снимка (обычно ставятся в отдельном кабинете). Установка дополнительного оборудования кажется авторам письма излишней: помимо затрат на покупку оборудования, под новый аппарат придется перепроектировать весь рентгеновский кабинет и, согласно СанПиНам, даже увеличивать площадь помещения.

Все это неизбежно повлечет за собой массовое закрытие или приостановление деятельности стоматологических клиник, оставит население страны без квалифицированной стоматологической помощи, — предупреждают авторы письма.

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