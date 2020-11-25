Премию «Человек года — 2020» представили на «Четвертом канале». До вручения — меньше суток

До церемонии вручения премии «Человек года» остается меньше суток. Особенности проведения деловых событий в период пандемии организаторы премии обсудили с ведущим ток-шоу «Стенд» Максимом Путинцевым.

Вручение Одиннадцатой ежегодной премии «Человек года» обсудили в эфире «Четвертого канала» на ток-шоу «Стенд». Гостем Максима Путинцева стал директор и главный редактор издания «Деловой квартал» Сергей Дружинин. Он рассказал, как проходила подготовка церемонии, в каких номинациях будут разыграны статуэтки, кто вошел в состав Экспертного совета и в чем уникальность премии.

Торжественная церемония вручения премии «Человек года» состоится в четверг, 26 ноября. В этом году в связи с пандемией коронавируса организаторы впервые изменили формат церемонии — она состоится без зрителей в зале, но участником премии сможет стать каждый.

Зрители смогут наблюдать за церемонией как в интернете — на сайте DK.RU, в наших соцсетях и на площадках наших партнеров ЕАН и JustMedia.ru, так и на телевидении. В 2020 г. церемония вручения премии будет показана в эфире сразу двух телеканалов Екатеринбурга — на «Четвертом канале» и «Студии-41». Кроме того, впервые «Человека года» представят и на федеральной площадке: церемонию будет транслировать WBCMedia — российская мультимедийная платформа с одной из самых больших видеобиблиотек в стране о бизнесе и сервисами для эффективного развития компаний.

Ведущим вечера станет известный журналист и телеведущий Евгений Енин. Трансляция начнется ровно в 19.00 (17.00 мск).

Лауреатов премии определяют члены Экспертного совета. В 2020 г. в состав жюри вошли 22 эксперта — ведущие предприниматели региона, руководители отраслевых объединений, а также представители всех уровней власти. С полным списком участников Экспертного совета вы можете ознакомиться на официальном сайте премии «Человек года».

В этом году статуэтки вручаются в девяти номинациях. Четыре из них традиционные, отраслевые — это «Банкир года», «Девелопер года», «Подрядчик года» (оцениваются подрядные организации в строительной сфере) и «Инвестор года» (оцениваются инвестиционные проекты в сфере промышленности). К традиционным относится и «Социальный бизнес» — номинация, которая неизменно вручается уже в течение десяти лет. А также «Управленец на госслужбе», в которой представители бизнес-сообщества оценивают работу чиновников и госслужащих.

Новый блок номинаций — «Трансформация бизнеса». В нем будут представлены компании, для которых коронакризис оказался драйвером — они запустили новые направления, вышли на новые рынки и, конечно, показали достойный финансовый результат. Оцениваются как компании из производственного и сбытового сектора, так и организации, оказывающие услуги.

О финалистах мы подробно рассказывали в течение этой недели.

Победителя Главной надотраслевой номинации «Человек года» называет редакция «Делового квартала».

Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. Соорганизаторы события — телекомпания «Четвертый канал» и торгово-деловой центр Limerance.