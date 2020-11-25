Офисник в центре Екатеринбурга отдадут под производство аппаратов ИВЛ. Главное о Сovid-19

В Свердловской области больше 380 заболевших за последние сутки. В городе отменяют концерты и думают над созданием новой производственной площадки для аппаратов ИВЛ.

В офисном здании на Бажова, 33 в центре Екатеринбурга планируется запустить производство аппаратов ИВЛ. Об этом говорится на официальном портале Екатеринбурга. Сейчас идут общественные обсуждения по поводу передачи здания под нужды завода.

В министерстве инвестиций и развития Свердловской области уточняют, что производством аппаратов займется компания «Тритон-Электроникс», предположительно в 2021 г. Ожидается, что компания будет выпускать анестезиологическое и реанимационное оборудование:

В рамках проекта предусматривается расширение линейки выпускаемой обществом продукции, которая востребована медицинскими учреждениями региона в связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (Сovid-19). Согласно проектным документам, в офиснике на Бажова, 33 будут производить 250 аппаратов ИВЛ в месяц.

Планируется, что завод будет работать в две смены с общей численностью в 250 человек. Компания задействует под производство несколько этажей здания. На третьем, четвертом и пятом этажах будут производить сборку аппаратов ИВЛ и их регулировку. На первых двух этажах разместятся склад, офисы, выставочный зал, столовая и переговорные комнаты.

Согласно документации, размещение в офисном здании завода по производству аппаратов ИВЛ не приведет к загрязнению воздуха и не будет создавать излишнего шума. Напомним, сейчас на Среднем Урале производством аппаратов ИВЛ занимаются три компании: «Тритон-ЭлектроникС», Уральский оптико-механический завод и Уральский приборостроительный завод, входящий в холдинг «КРЭТ» Ростеха.

Наращивание производства аппаратов ИВЛ необходимо в связи с распространением коронавирусной инфекции, которая поражает легкие.

Как сообщает JustMedia.ru, в Свердловской области за последние сутки подтвердилось 388 случаев коронавируса. Из них 237 у жителей Екатеринбурга. Общее число инфицированных с начала пандемии — 44 384 человека. За сутки также подтвердилась смерть десяти пациентов. Всего от коронавируса умерли 980 жителей Свердловской области.

На фоне роста заболеваемости в городе отменяют массовые мероприятия. Так в «Екатеринбург-ЭКСПО» не состоится концерт Полины Гагариной, который должен был пройти 29 ноября. Мероприятие перенесли на апрель 2020 г.

Ранее DK.RU публиковал колонку владелицы ивент-агентства Red Pepper Events Динары Кексиной, в которой она рассказывала, когда могут быть возобновлены массовые мероприятия в Свердловской области.