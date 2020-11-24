«Мы работаем онлайн, но все-таки это, скорее, про выживание, ни о какой прибыли речи нет»

Из-за пандемии в стране и по всему миру отменяются концерты, культурные мероприятия, фестивали, корпоративы. Ивентщики стараются уйти в онлайн, но вечеринки в zoom никогда не заменят живого общения.

Динара Кексина, владелица ивент-агентства Red Pepper Events:

— У нас были очень оптимистичные планы на 2020 год, поскольку прошлый мы закончили масштабным международным проектом — Чемпионатом мира по боксу, и это открывало перед нами разные возможности по проведению как спортивных мероприятий, так и других событий международного масштаба. Плюс мы расширили спектр услуг агентства, запустили свадебное направление и придумали много проектов для наших постоянных клиентов.

Но коронавирус перевернул все с ног на голову, пришлось менять планы на 180 градусов.

Курс на выживание

Ивент-агентства стали одними из первых, кто перевел свою работу в онлайн, это произошло еще до того, как все регионы России ушли на самоизоляцию, так что у нас было чуть больше времени, чтобы изменить стратегию и уйти в онлайн. Уже весной мы готовы были проводить мероприятия дистанционно, но столкнулись с тем, что многие заказчики просто не верили, что самоизоляция и ограничения продлятся долго, поэтому предпочитали отложить мероприятия и не проводить их в онлайн, поскольку этот формат не был проверен.

Чтобы переломить ситуацию, мы решили на своем примере показать, что мероприятия в онлайн удобны и можно проводить их эффективно. Так мы запустили онлайн-конференцию с различными отраслями бизнеса, где обсуждали, как выстраивать работу в новых реалиях. Далее подтянулись клиентские заказы, мы начали делать тренинги, корпоративные мероприятия и тимбилдинги в онлайн.

Также мы провели первую в городе онлайн-вечеринку для «Гринвич — жилая недвижимость», где презентовали клубный дом «Ривьера». На этом этапе мы поняли, что онлайн позволяет работать с совершенно другими охватами. Если на вечеринку офлайн мы могли пригласить 150 человек, то охваты онлайн-мероприятия мы измеряли тысячами.

Конечно, те эмоции, которые мы получаем от живого общения, не заменит ничто. Но будущее, я уверена, за совмещением онлайн- и офлайн-технологий. Ивент-индустрию сложно представить без «живых» мероприятий, но и онлайн-технологии, которые сейчас вынуждены применять, полезны. Если регистрация на мероприятия онлайн станет привычной, будет замечательно.

Несмотря на то, что мы смогли встать на новые рельсы, настроить работу в онлайн, это все-таки были меры выживания, ни о какой прибыли, а тем более, сверхприбыли, которую мы планировали на 2020 год, речи не шло.

У нас была подушка безопасности, которая позволила нам продержаться практически весь год: мы не отказывались от своих активов, не закрывали офисы, сохранили полную зарплату и бонусную систему для сотрудников, и я думаю, мы можем этим гордиться.

Но сейчас мы понимаем, что вся подушка безопасности уже исчерпана и каждый месяц у нас идет борьба за выживание. Все, что мы зарабатываем, мы направляем на поддержание жизнедеятельности бизнеса. Думаю, что ноябрь и декабрь продержимся.

Оптимистично, но сложно

Сейчас мы понимаем, что массовых корпоративов в этом году не будет, и это плохо не только для нашей отрасли. Дальше по цепочке страдают и другие бизнесы: раз не будет корпоративов, значит, никто не будет наряжаться, делать прически, краситься и так далее.

Учитывая, что новогодний сезон будет сорван, мы не очень понимаем, что делать в январе. Традиционно выручка декабря покрывала два-три месяца, по крайней мере, январь мы точно закрывали. Сейчас же компании отказываются от корпоративов: примерно четыре из пяти мероприятий отменяются. Бюджеты замораживаются и переносятся.

Для ивент-индустрии традиционно январь — месяц мертвый, в феврале начинаются гендерные праздники, а с весны, с марта, начинается оживление. Мы очень рассчитываем, что в начале 2021 г. часть ограничений будет снята, потому что в мае у нас запланировано проведение масштабного форума.

До конца года мы планируем сосредоточиться на маркетинговых проектах. Мы вспомнили, что являемся выходцами из рекламного агентства и начали брать заказы на брендинг, нейминг, создание логотипов, маркетинговых стратегий и прочее. Также мы делаем упор на проведении частных мероприятий. Это, конечно, не те масштабы, к которым мы привыкли, но хоть что-то.

Все стараются оптимистично смотреть в будущее, но все равно тяжело. По итогу рынок точно очистится, кризис переживут только самые сильные компании, надеюсь, что основных игроков мы не потеряем.

Многое на нашем рынке держится на репутации, на опыте и узнаваемости, так что сильнее всего страдают фрилансеры, которые большого опыта не имеют. С другой стороны, небольшим агентствам легче, потому что им не нужно содержать штат сотрудников и у них не болит голова о том, что нужно заплатить всем зарплату.

У всех представителей отрасли настроения разные. Но, судя по тому, что мы начали получать резюме от сотрудников, которые ранее трудились в других агентствах, можно сделать вывод, что сокращения идут, многие перепрофилируются, как и мы.

Сейчас и безо всяких ограничений заказчики боятся проводить даже небольшие мероприятия, потому что болеет гораздо больше людей, чем весной. Все боятся. Но надеюсь, что в 2021 г. офлайн-встречи в нашу жизнь вернутся.

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