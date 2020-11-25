Страдают от пандемии не все. Акции каких компаний взлетят после новогодних праздников

Ряду компаний локдаун не страшен. У служб доставки и онлайн-ритейлеров — огромный рост, и перед Новым годом они опасаются не справиться с потоком клиентов. Это мгновенно отражается на стоимости акций.

Стартовали предпраздничные распродажи, люди готовятся к празднованию Нового года и Рождества. Это время сверхдоходов для ритейлеров, логистических и некоторых других компаний. РБК рассказывает, на чьи акции сейчас стоит обратить внимание.

Онлайн-ритейл: заработает на рождественских распродажах и не только

Конкретно: Amazon

Исследовательская компания CBRE Retail Research прогнозирует, что в предстоящий праздничный сезон рост продаж в физических магазинах будет незначительным — всего на 2%. А продажи онлайн-ритейлеров увеличатся минимум на 40% по сравнению с прошлым годом. В этом случае доля онлайн-продаж в сегменте ритейла в ноябре и декабре достигнет 32%.

У Amazon есть все шансы получить большой число заказов в ближайшие полтора месяца. Покупатели, которых удовлетворил сервис компании во время карантина, теперь с большей вероятностью выберут его для праздничных покупок.

Рождественские распродажи Amazon 2020 года могут существенно превысить уровни прошлого года, учитывая, что во многих странах сохраняются эпидемиологические ограничения, а Рождество и подарки никто не отменял, — отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку акций Алексей Корнилов.

По оценке Digital Commerce 360, продажи Amazon за Prime Day 2020, который проходил 13 и 14 октября, достигли $10,4 млрд — это на 45% больше, чем в прошлом году. Сейчас акции Amazon торгуются на уровне $3100. Консенсус-прогноз FactSet — $3830,49.

Другие варианты:

Walmart

Best Buy

Target

Etsy

Shopify

Доставка: заказов все больше

Конкретно: FedEx

Все компании, которые будут доставлять подарки, также ждет горячий сезон. Например, логистическую компанию FedEx. Директор по маркетингу FedEx Бри Каррер во время разговора с инвесторами заявила, что компания ожидает рекордных объемов доставок онлайн-заказов в период праздников.

Мы вступаем в пиковый сезон, которого отрасль никогда раньше не испытывала, — сказала в октябре старший вице-президент FedEx по интегрированному маркетингу и коммуникациям Дженни Робертсон.

Робертсон добавила, что с началом пандемии компания работает на пиковых нагрузках с марта, и нет никаких признаков их снижения. В сентябре ради удовлетворения высокого спроса в праздничный сезон FedEx объявила о планах нанять около 70 000 сотрудников.

Сейчас две трети аналитиков советуют покупать акции FedEx, в начале пандемии так считала примерно половина. Сейчас акции компании стоят около $280, консенсус-прогноз FactSet — $296,35.

Другие варианты:

UPS

DHL

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Разработчики игр: взлетят на выходе новых консолей и популярных тайтлов

Конкретно: Activision Blizzard

По данным NPD Group, американцы в праздничный сезон потратят $13,4 млрд на оборудование и софт для игр — это на 24% больше, чем в прошлом году.

Ожидается, что большая часть продаж в игровой индустрии придется на консоли нового поколения и игры для них. Microsoft выпускают Xbox Series X, а Sony — PlayStation 5. Директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов считает, что спрос на игровые развлечения остается повышенным на фоне сохранения преимущественно домашнего образа работы и учебы.

Выиграть от этого могут разработчики игр — например, Activision Blizzard. Компании принадлежат такие франшизы, как Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch и Call of Duty, которые сохраняют большую популярность среди игроков.



Менеджмент Activision Blizzard предполагает, что компания достигнет объема продаж в $2 млрд. Прибыль на акцию должна составить $2,61, что на 41% больше, чем первоначальная оценка в $1,85. Сейчас акции Activision Blizzard стоят около $75-$77, консенсус-прогноз FactSet — $96,74.

Другие варианты:

Electronic Arts

Capcom

Ubisoft

Apple: наконец начала продавать новые iPhone

Конкретно: Apple

Apple традиционно представляет новые продукты осенью и показывает хорошие результаты в конце года. Этот год не должен стать исключением.

Некоторые версии нового iPhone 12 поступили в продажу только в ноябре. Ожидания инвесторов относительно значительного роста выручки iPhone уже подняли рыночную стоимость компании до более чем $2 трлн в конце октября. По мнению WSJ, инвесторы ставят на то, что использование новой технологии 5G станет катализатором всплеска продаж, и это позволит достигнуть предыдущего рекорда в 231 миллион телефонов, установленного в 2015-м финансовом году.

Продажи планшетов iPad и компьютеров Mac выросли из-за пандемии. Выручка по этим линейкам выросла на 46% и 29% соответственно в четвертом квартале по сравнению с предыдущим годом.

В «Открытие Брокер» дали рекомендацию «покупать» по акциям Apple c целевой ценой в $127,5. Консенсус-прогноз FactSet — $125.

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