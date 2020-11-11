«Обороты растут, но масштабировать бизнес сейчас нельзя. Впереди бедность населения»

Несмотря на пандемию и проблемы в экономике, население активно увеличивает личные траты при нерастущих доходах. Объяснение одно: в ход пошли накопления. Бизнес пока доволен. Но что будет дальше?

Максим Сергеев является дистрибьютором мебели на Урале. Он работает со многими производителями в России и поставляет фурнитуру и готовую мебель-трансформер: шкафы-кровати, складные обеденные столы, детские кровати-трансформеры и многое другое.

По словам предпринимателя, во время пандемии число заказов на мебель только увеличилось. Если раньше ожидать поставки заказа приходилось две недели, то сегодня очередь составляет не менее двух месяцев. По его наблюдениям, такой ажиотаж со стороны покупателей коснулся не только его бизнеса.

В колонке на DK.RU Максим Сергеев рассказывает, почему, несмотря на растущий спрос, предприниматели не спешат масштабировать бизнес и чем предпринимательство лучше работы по найму (невзирая на турбулентное время):

— Пандемия, закрытие экономики и самоизоляция нашей компании практически не коснулись. Мы почувствовали провал заказов в апреле, а затем все встало на свои рельсы. В мае у нас начался рост заказов, а один из летних месяцев по оборотам превысил в два раза результат прошлого года того же периода.

Причин у такого роста несколько. Во-первых, людям раздали денег. А мебель, тем более, мебель-трансформер, чаще всего покупают семьи с детьми. Как только на детей дали денег, люди сразу стали заказывать товар.

Второй момент: население сократило траты и у него появились деньги на необязательные покупки, которые раньше откладывались. Мы перестали ходить в кафе или стали реже их посещать, торговые центры и кинотеатры были закрыты — опять же экономия, семьи не поехали в отпуска, не тратили деньги на развлечения, поскольку все было закрыто. В итоге появились «лишние» деньги.

Третье: я думаю, что повлияла и самоизоляция. Люди оказались дома, увидели, в каких условиях они живут. Кому-то увиденное понравилось, кто-то задумался о ремонте, о покупке новой мебели и техники.

Я прекрасно помню, как в период самоизоляции весной в магазины «Леруа Мерлен» выстраивались огромные очереди, а продажи стройматериалов подскочили. Это последствие карантина: у людей стало больше времени, которое они проводят дома, поэтому многие решили взяться за ремонт, который долго откладывали.

В итоге получилось, что в апреле-мае население делало ремонты, а с июня начало обставлять квартиры и покупать мебель.

К слову, за давно отложенные вещи взялось не только население, но и бизнес. За апрель-май многие поставщики, конкуренты и в принципе другие бизнесы серьезно обновили свои сайты. И мы тоже. Пока был простой, все сообразили, что время надо использовать эффективно. Раньше, когда все было хорошо, многим было не до онлайна.

Мебель-трансформер, которую мы продаем, это, конечно, узкая ниша, которая рассчитана на многодетные семьи или малогабаритные квартиры. Но вообще у нас есть заказчики, которые покупают многофункциональную мебель в обычные квартиры, стремясь сохранить как можно больше свободного пространства.

И мы продаем не только готовую мебель, но и механизмы для самостоятельной сборки. В России много людей, которые своими руками делают ремонты, мебель. И мы даем им возможность самостоятельно реализовать их планы и мечты. Купил механизм у нас, заказал распил ЛДСП в специализированной организации, которых в каждом городе становится все больше, и убил двух зайцев — реализовал творческий потенциал и сэкономил на своем труде. В последнее время чаще стали обращаться и сборщики мебели, которые покупают первый экземпляр для себя, на пробу, и в дальнейшем уже предлагают трансформеры клиентам.

Ассортимент мебели, которую обычно у нас заказывают, не изменился, в этом плане пандемия на нас никак не повлияла, а вот число заказов существенно возросло.

Из-за роста числа заказов выросли и сроки производства. Если до пандемии средний срок изготовления заказа составлял две недели, то на данный момент ожидание составит не менее 1,5-2 месяцев.

Производственные площадки мебели, которую мы продаем, расположены по всей России, в том числе и в Москве. И, кстати, именно московский цех сильнее всех просел в период пандемии. Это связано с тем, что в Москве и МО были введены самые строгие ограничения, пропуска на передвижение, границы области, по сути, были закрыты, так что цех испытывал проблемы с доставкой и невозможностью работать «на удаленке».

Другие производственники, которые расположены в регионах, проблем не испытывали и, напротив, нарастили мощности: во-первых, из-за роста заказов, во-вторых, из-за того, что работа московского цеха была практически приостановлена и заказы пришлось перераспределить.

Деньги есть, но перспектив мало

Цены на мебель до последнего не поднимались, несмотря на рост валют, сложности в экономике и прочее. До августа все торговали по старому прайсу, хотя загрузка цехов была максимальная. Но производственники боялись, что рост заказов будет временным, боялись поднимать цены, чтобы покупатель не ушел. Но потом стало понятно, что покупатель остается, и тогда все решились.

С конца августа начался рост: некоторые по два-три раза поднимали цены на 3-5%, а кто-то разово пересмотрел прайс на 15-20%. Некоторые поставщики фурнитуры взвинтили цены в два раза, но не потому, что курс вырос или металл подорожал, а потому что производство колоссально загружено.

Понятно, что основной ажиотаж уже прошел, но, думаю, до конца года высокий спрос на мебель сохранится. В целом мебельный рынок испытывает подъем, и все, что производственники могли потерять за время пандемии, они уже наверстали. Причем такая ситуация не только на рынке мебели.

Несмотря на то, что у нас принято придерживаться мнения, что население России сидит без денег, отдельные рынки показывают обратное. На квартиры ажиотаж , раскупают все, причем втридорога, в автосалонах очереди на новые авто. Мои друзья хотели приобрести Toyota RAV4 — в наличии ничего нет, все разобрали.

Но не нужно думать, что деньги есть только у богатых или тех, кто может себе позволить иномарку: срок ожидания на Ладу Весту тоже два месяца. И цены растут при этом. А доходы населения — нет. Значит, все эти покупки делаются на сбережения.

Не зря же наше правительство говорило, что люди накопили слишком много денег и пора их тратить. Все тогда посмеялись над этими словами, мол, у кого это деньги есть, все бедные, но потом побежали покупать квартиры, машины и мебель.

И хотя сейчас мы понимаем, что число заказов растет, оборот растет, но масштабировать бизнес сейчас нельзя. Нынешний период роста не будет длиться долго, потому что накопления у населения заканчиваются. Когда все совершат покупки, которые долго откладывали, наступит период затишья. Так что, несмотря на то, что сейчас все хорошо, мысли расти нет. Если сейчас набрать новых людей, то что с ними делать весной-летом, когда ажиотаж пройдет?

В первую волну пандемии люди не работали, сидели дома и им платили деньги, сейчас такого нет. И работать на полную не могут, и денег в полном объеме не дают. Так что делать прогнозы и выстраивать хоть какую-то стратегию сложно.

Лучше не по найму

В моей компании нет ни одного штатного сотрудника, тогда как в целом над задачами трудится порядка десяти человек, и есть потребность привлечь еще людей, но, повторюсь, сейчас делать это опасно.

Отсутствие штата нам очень помогло в период пандемии, поскольку каждый работник брал все риски на себя. В бизнесе всегда так: никогда и никакой социальной защищенности нет, и все это прекрасно понимают — сегодня ты работаешь, а завтра нет.

И еще в бизнесе работает правило: сколько заработал, столько и получил. То есть все наши сотрудники понимали, что никто им не будет платить 50-80% от зарплаты, пока они сидят дома.

При этом надо сказать, что настрой всех сотрудников был позитивный, никто не говорил: «Вот бы мне сейчас в бюджетном учреждении работать».

Сейчас нет никакой определенности относительно будущего, но после того как мы пережили стресс апреля-2020, когда в один день вдруг все остановилось, закалка стала сильнее. Мы понимаем, что в любой момент все может повториться, а может стать и еще хуже. И такой риск, который случился этой весной, не предугадать, невозможно спрогнозировать. Так что настрой сейчас один: не расслабляться.

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