За время пандемии каждый крупный ТЦ Екатеринбурга потерял до 250 млн рублей

По итогам 2020 г. один торговый центр города заработает на аренде минимум вполовину меньше того, что было в 2019 г. Такие цифры озвучили в Российском совете торговых центров (РСТЦ).

Средний размер прямых убытков одного крупного ТРЦ Екатеринбурга за время вынужденного простоя с марта по начало августа составляет 200-250 млн руб.

Екатеринбург примерно на месяц-полтора открывался дольше, чем остальные. Это лишние месяц-полтора отсутствия продаж, арендаторов и арендного потока. Это дополнительно ухудшает ситуацию. Неизвестно, насколько владельцам ТРЦ будет интересно дальше продолжать изыскивать ресурсы, чтобы поддерживать свои объекты на плаву, — высказал мнение управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский (здесь и далее цитата по «Ъ-Урал»).

Цифры, о которых говорит Олег Войцеховский, намного больше тех, что прогнозировались ранее. Так, президент РСТЦ Дмитрий Москаленко оценивал возможные убытки каждого объекта в 80–100 млн руб.

Это приведет к тому, что часть ТРЦ неизбежно приостановит работу либо попадет в дефолт. При этом около 200 арендаторов, из которых 30-40% относится к малому и среднему предпринимательству, разорится, — приводил DK.RU слова Москаленко.

Увеличатся и сроки восстановления отрасли: если раньше эксперты говорили о конце 2021 г., то теперь считают, что к этой дате надо прибавить еще год-полтора.

В среднем один качественный торговый центр теряет в 2020 году порядка 50% арендного дохода по сравнению с 2019 годом. Это огромная цифра, при том, что никто не отменял обязанности платить налоги в полном размере, полностью оплачивать ежедневное функционирование ТЦ, возвращать кредиты и так далее, — пояснил Войцеховский.

Напомним, работа ТРЦ Екатеринбурга была прекращена указом губернатора еще 27 марта. В конце апреля представители торговых центров Екатеринбурга направили два письма региональным властям. В них они просили принять срочные меры, чтобы предотвратить веерное банкротство собственников торговой недвижимости. Однако разрешения на открытие не получили: ТРЦ простояли без покупателей почти три месяца, когда Евгений Куйвашев несколько смягчил режим, разрешив работу торговым точкам площадью 800 кв. м. Ограничения на работу ТЦ власти сняли только 1 августа. При этом развлекательная часть — фудкорты и кинотеатры — открылись еще позже. В кинотеатрах до сих пор действуют ограничения по наполняемости залов.