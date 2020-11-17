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Росавиация рассмотрит заявки авиакомпаний на зарубежные рейсы из Екатеринбурга

Росавиация рассмотрит заявки авиакомпаний на зарубежные рейсы из Екатеринбурга
Иллюстрация: pixabay.com

Авиакомпании просят ведомство разрешить им выполнять прямые регулярные полеты за границу с вылетом из аэропорта Кольцово. В списке – еще два направления.

#КОЛЬЦОВО#НОВОСТИ

Авиакомпании подали в Росавиацию заявки на организацию прямых международных рейсов из Екатеринбурга. В документации на сайте ведомства указано, что авиакомпания Royal Flight просит выдать допуск на полеты из Кольцово в Каир (Египет). Рейсы планируется осуществлять три раза в неделю. А авиакомпания «Северный ветер» хочет летать из Екатеринбурга в Акабу (Иордания) также три раза в неделю. Заседание Росавиации, где будут рассматриваться заявки, должно состояться 17 ноября.

Напомним, ранее Росавиация выдала допуски на международные полеты из Екатеринбурга: Red Wings сможет летать в Баку (Азербайджан), Алматы и Шымкент (Казахстан). Авиакомпании UTair и «Икар» — в Минск (Беларусь), Azur air — в Лондон (Великобритания) и Каир (Египет), «Нордстар» в Салоники (Греция), «Победа» — в Самарканд, Наманган и Фергану (Узбекистан)

Федеральное агентство воздушного транспорта  отмечает, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, — отмечалось на сайте Росавиации.

В настоящее время из Кольцово нет прямых международных рейсов. За границу можно улететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Новосибирска, Ростова-на-Дону.

Напомним, 27 марта Россия закрыла свои воздушные границы, запретив регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Для россиян, оказавшихся в этот момент за рубежом, организовали специальные вывозные рейсы. В начале июня правительство несколько ослабило ограничения, разрешив выезд из страны в целях работы, учебы, лечения, а также ухода за больными родственниками, писал DK.RU. Туристические направления в несколько стран открыли в августе. Сейчас для полетов доступно порядка 20 стран, однако из «морских» направлений, подходящих для зимнего отдыха, открыты только Танзания, Куба и Мальдивы. Azur Air планирует полеты на Занзибар из Кольцово с дополнительной остановкой в Самаре, писал DK.RU.

Автор: Анна Хлебникова
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