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Крупный туроператор готов запустить рейсы из Екатеринбурга на Занзибар

Крупный туроператор готов запустить рейсы из Екатеринбурга на Занзибар
Иллюстрация: saletur.ru

Чтобы обойти запрет на вылет международных рейсов из Кольцово, самолеты будут совершать посадку в Самаре — из этого города с 10 октября разрешены зарубежные перелеты.

#НОВОСТИ

Информацию о запуске полетной программы из Екатеринбурга в Танзанию разослал по туристическим агентствам туроператор Anex Tour, сообщает агентство «Новый день». Первый рейс с Урала на африканский континент планируют отправить уже 17 ноября. Выполнять его будет партнер Anex Tour — авиакомпания Azur Air.

Пока самолет будет совершать дополнительную остановку в Самаре. Но как только Кольцово получит разрешение на международные перелеты, рейс станет прямым, сообщает туроператор. Совершать полет будут раз в 9-11 дней. Если программа окажется востребованной, ее продлят до конца марта.

Напомним, 27 марта Россия закрыла свои воздушные границы, запретив регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Для россиян, оказавшихся в этот момент за рубежом, организовали специальные вывозные рейсы. В начале июня правительство несколько ослабило ограничения, разрешив выезд из страны в целях работы, учебы, лечения, а также ухода за больными родственниками, писал DK.RU. Туристические направления в несколько стран открыли в августе. Сейчас для полетов доступно порядка 20 стран, однако из «морских» направлений, подходящих для зимнего отдыха, открыты только Танзания, Куба и Мальдивы. При этом с Кубой существует ряд сложностей.

Туроператоры поставили много рейсов из Москвы на Кубу и уже начали продажу туров, а допуски Росавиации еще не получили. Например, есть ситуация, когда у оператора стоят в системе бронирования рейсы в Варадеро на декабрь, а допуски есть только на полеты в Кайо-Коко. Или допуски получены на один рейс в неделю, а операторы заявляют несколько вылетов, — цитирует «Новый день» менеджера агентства Friends Travel Дмитрия Денгольца.

Туроператоры отмечают, что Танзания может этой зимой стать массовым направлением — если более привычные Таиланд, Индия и Вьетнам так и не откроются.

Занзибар — это недорогое направление, которое при хороших предложениях операторов можно сделать коммерчески целесообразным, — считает директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. 

Ранее DK.RU сообщал, что туристическая компания Pegas Touristik планировала с осени запустить чартер из Екатеринбурга в Доминикану. Однако пока это невозможно: власти так и не дали «добро» на международные перелеты из Екатеринбурга. Кроме того, прямые рейсы в республику из России также еще не летают.Скриншот

При поиске билетов в Доминиканскую республику самый «короткий» вариант — всего с двумя пересадками, в Москве и Нью-Йорке, причем в последнем требуется смена аэропорта. В остальных вариантах — до четырех пересадок, а общее время в пути в одну сторону — более двух суток.

Автор: Инна Вейн
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