Дефицит лекарств в аптеках и возвращение школьников за парты. Главное о COVID-19 в регионе

Губернатор пообещал решить вопрос дефицита лекарств в аптеках, который, по его мнению, наступил из-за горожан, что закупаются впрок. А еще анонсировал бесплатные лекарства для больных коронавирусом.

Пациентам, которые болеют коронавирусной инфекцией и находятся на амбулаторном лечении, с 13 ноября начнут выдавать бесплатные лекарства, об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Известно, что для заболевших уже заказана партия «Триазавирина».

Также глава региона прокомментировал проблему отсутствия противовирусных препаратов в аптеках. По его словам, дефицит лекарств спровоцировали сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также ажиотажный спрос в рознице.

В отдельных случаях лекарства пропали в аптеках из-за того, что люди скупали их впрок, часто без назначения врача. Кроме того, мы работаем с представителями аптечных сетей и производителей лекарств. Рассчитываю, что в ближайшее время ситуация улучшится, крупные поставки по основным позициям ожидаются уже на следующей неделе. В больницах Свердловской области есть запас лекарств для лечения пневмонии на два месяца, а также интерферонов и противовирусных — на один месяц.

Также губернатор с 16 ноября решил вернуть 11 классы на очное обучение в школы:

Понимаю, что у них очень ответственный период — нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и к поступлению в вузы. Лучше, конечно, это делать в привычном формате. Это решение было согласовано в том числе и с Роспотребнадзором. Мы проанализировали, в частности, структуру заболеваемости и выяснили, что подростки 16-17 лет не так подвержены заражению, как люди из групп риска. Надеюсь, эпидобстановка не ухудшится и необходимости возвращать одиннадцатиклассников на дистант не возникнет.

При этом родители учеников 1-5 классов школ попросили губернатора ограничить очное обучение, поскольку многие отправляют в школу больных детей, в итоге рискует заразиться весь класс. Губернатор сказал, что нужно ответственнее относиться к соблюдению режима самоизоляции в случае ОРВИ или коронавируса и добавил, что не планирует уводить начальную школу на дистант:

Родители сейчас все работают, и встает вопрос о том, что с маленькими детьми некому оставаться дома. Посмотрите, сколько людей требует дистант убрать даже у учеников более старшего возраста. Кроме того, оставляя детей начальной школы и пятых классов на очном обучении, мы исходили из того, что с ними еще совсем не занимаются или почти не занимаются учителя-предметники, а значит, это достаточно замкнутые коллективы, которые не «мигрируют» по школе. В этом смысле риски сравнительно небольшие.

Таким образом, с 16 ноября в Свердловской области на дистанционном обучении остаются ученики с 6 по 10 класс.

Как рассказывал DK.RU, ранее глава регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских предложил ограничить нахождение в ТЦ подростков без родителей.

Ограничения усиливаются на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Как сообщает JustMedia.ru, за последние сутки в регионе подтвердился 321 случай коронавируса. 139 новых заразившихся проживают в Екатеринбурге. Общее количество заболевших в регионе коронавирусом с начала пандемии составляет 40 011 человек.

Состояние 432 госпитализированных оценивается как тяжелое, 301 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 197 — на аппаратах ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число умерших — 874 человека.