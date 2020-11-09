Роспотребнадзор просит Куйвашева запретить нахождение в ТЦ подростков без родителей

Эпидемиологическая ситуация в Свердловской области продолжает ухудшаться. Третьи сутки фиксируется более 290 новых заболевших (сегодня — уже 297). Роспотребнадзор предлагает усилить антиковидные меры.

Одна из обсуждаемых мер — запрет на нахождение в ТЦ подростков без родителей, заявил в ходе пресс-конференции глава регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Ряд субъектов нашей страны приняли решение о запрете нахождения подростков без сопровождения родителей в торговых центрах. Мы будем эту меру предлагать. Она должна дать определенный положительный результат, — заявил Козловских (цитата по газете «Коммерсант»).

Он отметил, что в случае утверждения меры, ее исполнение должны будут контролировать администрации торговых центров. В случае нарушения подростками требований Роспотребнадзора, ответственность понесут родители.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил перевести на дистанционное обучение учеников 6-11 классов. После возмущения родителей он изменил поручение: на дистанте остались учащиеся 6,7 и 8 классов, а старшеклассники перешли на очный режим обучения.

Между тем сейчас решется вопрос, проводить или нет новогодние мероприятия для детей и школьников, сообщал DK.RU.

В Свердловской области за сутки подтвердились 297 случаев коронавирусной инфекции. В Екатеринбурге выявили 85 заболевших, в Арамиле и Верхей Пышме — по 10, в Березовском — 15, в Красноуральске — 11, в Нижнем Тагиле и Первоуральске — по 13, в Сухом Логу — 25. За сутки подтвердилась смерть восьми пациентов, пишет JustMedia.ru.

Всего за время пандемии в регионе, по официальным данным, заболели 38.776 человек. По данным на 9 ноября, от COVID-19 умерли 839 жителей Свердловской области. Выздоровели и были выписаны из больниц 30.900 пациентов.

В коронавирусных госпиталях сейчас находятся 8625 пациентов, из них 409 — в тяжелом состоянии, 285 — в реанимации, 183 подключены к аппаратам ИВЛ.