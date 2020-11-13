«Привет! Я море Айвазовского!». Сотрудники музеев Екатеринбурга устроили акцию для горожан

Традиционную Ночь музеев в Екатеринбурге должны были провести 14 ноября, но вторая волна коронавируса внесла коррективы. Чтобы привлечь горожан на выставки, придумали необычную акцию.

В Екатеринбурге стартовала акция от сотрудников культурных учреждений города под названием «Музей на безопасной дистанции». На улицах появились билборды с изображением фотографий экспонатов, которые можно увидеть в разных музеях столицы Урала, пишет ЕАН.

Надписи на билбордах гласят:

Акция приурочена к Ночи Музеев. Традиционно она проводится в мае, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации весной мероприятие пришлось перенести в онлайн, а офлайн-формат хотели устроить 14 ноября. Однако и от него пришлось отказаться: из-за второй волны коронавируса все мероприятия вновь перенесли в онлайн.

Чтобы привлечь горожан к посещению музеев, решено было провести необычную акцию. Глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков рассказал, что акция может мотивировать горожан посетить музеи, которые продолжают работать в ежедневном режиме:

С учетом непростой эпидемиологической обстановки оргкомитет проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге» проводит проект «Музей на безопасной дистанции» — своего рода фокус на экспонатах музейных коллекций, которые встречаются со своим зрителем в городской среде. Неожиданная встреча с экспонатами на улице может вдохновить на посещение музея. А это обязательно стоит сделать.

Как рассказывал DK.RU, музеи города не работали с середины марта из-за пандемии коронавируса. Им разрешили возобовить работу 21 июля, однако необходимо соблюдать особые условия: не проводить групповые экскурсии. Илья Марков ранее рассказывал, что из-за введенных ограничений доходы музеев в 2020 г. упадут на 30%.