Свердловские музеи начинают работу после коронавирусного перерыва. Их доходы упадут на 30%

Об открытии музеев для посещения рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Мы давно ждали разрешения для возобновления работы музеев, областное министерство культуры подготовило план по поэтапному открытию учреждений. Музеи, которые являются подведомственными Минкультуры, уже встречают посетителей. В территории направлены рекомендательные письма, в соответствии с которыми будет идти постепенное открытие муниципальных музеев,— сообщила министр.

В числе первых частных музеев открылся музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме.

Открытая площадка Музейного комплекса работает уже с 21 июля: посмотреть экспонаты можно в любой день недели, кроме понедельника, с 10 до 22 часов. Выставочные центры начнут свою работу завтра, 24 июля: они также будут работь со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов, — рассказали в пресс-службе комплекса. И добавили, что зкскурсионное обслуживание возможно в группах до пяти человек по предварительной записи.

О скором открытии музейной экспозиции сообщили и в Ельцин Центре, который, как писал DК.RU, первым из культурных учреждений закрылся на карантин. Директор музея Бориса Ельцина Дина Сорокина рассказала, что посетить экспозицию можно будет уже 1 августа. Работать музей будет в специальном режиме — чтобы минимизировать риски распространения инфекции: групповые посещения запрещены. Упор сделают на индивидуальных экскурсиях и оналйн-формате. Также специалисты планируют возобновить уличные экскурсии.

Напомним, 20 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий работу музеев. По информации министерства культуры, во всех учреждениях провели необходимые мероприятия, обеспечивающие санитарно-эпидемиологическую безопасность. У посетителей при входе в музей будут проверять температуру, в каждом учреждении установлены дозаторы с антисептиками для рук, регулярно выполняется проветривание помещений. Кроме того, все сотрудники музеев должны соблюдать масочный режим. Аналогичные требования предъявляются к посетителям учреждений культуры.

При этом в минкульте рассказала, что обеспечивать дезинфекцию музеев непросто:

Музеи – учреждения, в которых обеспечение санитарных правил требует особого подхода. В частности, при обработке поверхностей в помещениях хранения и экспозиций должны использоваться составы, испарения которых не причинят вреда музейным предметам. В музеях, особенно в зоне экспозиции и в хранилищах, нельзя использовать дезинфицирующие средства с содержанием спирта — они могут негативно повлиять, например, на спирторастворимые лаки.

Отметим, музеи были вынуждены закрыться для посещений после введения в регионе режима повышенной готовности из-за пандемии. Многие учреждения стали развивать витруальные форматы осмотра экспозиции. Даже традиционная Ночь музеев в этом году проходила в режиме онлайн. Однако организаторы мероприятия не теряют надежды встретиться с посетителями мероприятия и офлайн — причем в этом году.

В наших планах провести и офлайн-мероприятия, но осенью. Куратор Международной ночи музеев — Министерство культуры и массовых коммуникаций Франции — перенесло традиционную весеннюю акцию на 14 ноября. Мы намерены присоединиться к этой дате и провести Ночь музеев как подарок к историческому дню рождения Екатеринбурга, который отмечается 18 ноября, — рассказала заместитель начальника Управления культуры города Елена Трофимова.

Вынужденный перерыв в приеме посетителей, естественно, сказался на доходе музеев.

Заработная плата снизилась примерно на 20% в зависимости от типа учреждения. А доходы городских музеев в 2020 году уменьшатся примерно на треть, — такой прогноз дал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

По его мнению, вернуться на пержний уровень доходов учреждения культуры смогут не раньше середины 2020 г.