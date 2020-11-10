Депутаты свердловского парламента смогут проголосовать за новые законы дистанционно

ИТ-специалисты Законодательного собрания Свердловской области разрабатывают систему для голосования в дистанционном режиме. Она пригодится в случае жесткого карантина.

О разработке новой системы голосования задумались после того, как заседания законодательного органа региона были отложены на месяц из-за вспышки COVID-19 среди депутатов. До сих пор парламентарии могли голосовать только очно, с использованием специальных электронных карт.

Сейчас технические службы занимаются доработкой системы. Депутаты смогут голосовать удаленно, что позволит обеспечить стабильную работу регионального парламента, вне зависимости от ситуации с коронавирусом, — пояснила спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.

Отметим, что в этом году система не заработает: ее запуск планируют на первый квартал 2021 г.

Улучшится ли к тому времени ситуация с распространением коронавируса, сказать сложно. Пока в регионе число новых случаев инфицирования каждый день превышает 270. По данным оперштаба, за последние сутки выявлено 294 новых случая.

Состояние 453 госпитализированных оценивается как тяжелое, 299 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 191 — на аппаратах ИВЛ, — прокомментировали в оперштабе.

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди людей в возрасте от 30 до 49 лет — таких 41,3% от общего количества. Следующая по численности возрастная категория — люди от 50 до 64 лет: на их долю приходится 25,3% выявленных заболеваний. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 39 070 пациентов с коронавирусом, напоминает JustMedia.ru. Общее число выписанных достигло 31 201, 847 человек скончались.

На брифинге 10 ноября заместитель руководителя оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, вице-губернатор области Павел Креков сообщил, что к работе с ковидными пациентами будут привлекать студентов-медиков старших курсов, а также обучать этому педиатров и даже стоматологов. «Этого требует ситуация», — пояснил Креков.

При этом он отметил, что в области не планируется вводить жесткий карантин, в том числе на время новогодних праздников.

Новогодние мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарных норм: социальной дистанции, масочного режима, обработки помещений между мероприятиями. Это относится и к ледовым городкам: находиться в них можно будет только в маске, — уточнил вице-губернатор.