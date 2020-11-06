Экс-директор фонда Антона Шипулина объявлена в розыск по подозрению в мошенничестве

Спортсмен и депутат Госдумы ранее написал заявление в полицию на бывшего директора фонда, поскольку заподозрил ее в растратах, заведено уголовное дело. Виктория Щелкова скрывается от следствия.

Бывший директор благотворительного фонда Антона Шипулина Виктория Щелкова, в отношении которой заведено уголовное дело о мошенничестве, объявлена в розыск пшет ЕАН. Экс-биатлонист, депутат Госдумы на своей странице в Instagram уточнил:

Щелкова уже объявлена в розыск, сотрудники полиции пытаются установить ее местонахождение. Об этом мне на днях стало известно от следователей. Поведение Виктории, конечно, трусливое. Если человеку нечего скрывать, а совесть его чиста, то сбегать от следователей, на мой взгляд, не было никакого смысла. Своими действиями Виктория лишний раз доказывает — все наши подозрения относительно нее обоснованы.

Как рассказывал DK.RU, уголовное дело в отношении Виктории Щелковой было заведено в 2020 г. Заявление в полицию написал Антон Шипулин. Он подозревает бывшего директора в растрате средств, которые предназначались для оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями. Аудит в фонде показал, что деньги расходовались не по назначению на протяжении нескольких лет.

Виктория Щелкова возглавляла фонд Антона Шипулина, созданный в 2010 г., до 2018 г. Действующий директор фонда Ксения Шакирова рассказывала:

Летом 2018 г. фонд собирал средства для реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Тогда в рамках заявки фонду было необходимо собрать 100 тыс. руб., но фонду пожертвовали значительно больше — около 500 тыс. руб. Антон Владимирович поручил потратить все собранные средства на реабилитацию детей. Однако Виктория этого не сделала. Этот шаг, естественно, вызвал подозрения. Осенью 2018 года […] в фонде был проведен аудит. По результатам выяснилось, что руководитель фонда Виктория Щелкова на протяжении нескольких лет расходовала средства фонда не по назначению.

Когда стало известно о возбуждении уголовного дела, Виктория Щелкова написала в социальных сетях, что не признает свою вину и нуждается в поддержке:

Фонд, который я развивала пять лет, увеличив его финансовые показатели в 100 раз, возглавляемый представителем правящей партии, обвиняет меня в мошенничестве по 159 статье Уголовного кодекса. Все это время я молчала. О давлении, угрозах и о том, что там происходило и происходит на самом деле. Потому что нам всем очень часто кажется, что власть имущие люди, представители действующей политической силы беспринципно упиваются собственным могуществом, получая удовольствие от страданий и несчастий быдла, овец и стада, за которые нас принято считать.

Представители и руководители десятков НКО выступили в защиту Виктории Щелковой, они организовали сбор подписей, чтобы поддержать коллегу.