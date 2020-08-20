В фонде Антона Шипулина произошел скандал с заведением уголовного дела

О том, что Виктория Щелкова стала участницей уголовного дела, она рассказала сама на своей странице в Facebook и обратилась ко всем, кто знает ее как профессионала, поддержать делом — написать характеристику для суда

Фонд, который я развивала 5 лет, увеличив его финансовые показатели в 100 раз, возглавляемый представителем правящей партии, обвиняет меня в мошенничестве по 159 статье Уголовного кодекса. Все это время я молчала. О давлении, угрозах, и о том, что там происходило и происходит на самом деле. Потому что нам всем очень часто кажется, что власть имущие люди, представители действующей политической силы, беспринципно упиваются собственным могуществом, получая удовольствие от страданий и несчастий быдла, овец и стада, за которые нас принято считать. Моя единственная защита и поддержка сегодня — это каждый из вас,

Отметим, Виктория Щелкова возглавляла фонд Антона Шипулина, созданный в 2010 г., до 2018 г.

Пост экс-директора фонда повлек за собой заявления в соцсетях от нынешнего руководства фонда — самого Антона Шипулина и действующего директора Ксении Шакировой. Оба подтвердили, что на бывшего директора заведено уголовное дело.

Уголовное дело по факту мошенничества действительно возбуждено. Со своей стороны надеюсь, что расследование будет максимально объективным, уголовное дело послужит уроком всем, кто пытается наживаться на благотворительных фондах. В ситуации, из-за которой мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, главными пострадавшими стали дети, ради которых я и создавал фонд. Уверен, справедливость восторжествует, виновные понесут заслуженное наказание, а средства, украденные у детей, обязательно вернутся обратно в фонд, — написал Шипулин в своем инстаграм-аккаунте.

Ксения Шакирова, которая сегодня возглавляет фонд, дала чуть больше подробностей по делу. В частности, она сообщила, что дело было возбуждено около четырех месяцев назад, и описала ситуацию, из-за которой руководство обратилось в правоохранительные органы:

Летом 2018 года фонд собирал средства для реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Тогда в рамках заявки фонду было необходимо собрать 100 тыс. рублей, но фонду пожертвовали значительно больше — около 500 тыс. рублей. Антон Владимирович поручил потратить все собранные средства на реабилитацию детей. Однако Виктория этого не сделала. Этот шаг естественно вызвал подозрения. Осенью 2018 года […]в фонде был проведен аудит. По результатам выяснилось, что руководитель фонда Виктория Щелкова на протяжении нескольких лет расходовала средства фонда не по назначению. Когда эти обстоятельства стали известны учредителям фонда Антона Шипулина, Антон Владимирович предложил Виктории добровольно вернуть в фонд потраченные ею средства. От этого предложения Виктория отказалась, в связи с этим Антон Владимирович инициировал подачу заявления в правоохранительные органы. Фонд надеется на объективное расследование этого уголовного дела, — рассказала Ксения Широкова.

Скандальная ситуация уже вызвала отклики. Лидеры НКО по всей России начали сбор подписей в защиту Виктории Щелоковой.

Могу только положительно про нее отозваться. Не имею ни одного плохого слова, которые мог бы сказать. Не знаю пока деталей, ничего комментировать не могу. Если есть какие-то доказательства, то покажите нам их. Пускай те, кто ее обвиняет, они будут прозрачны перед своими донорами и перед своими подопечными и покажут документы, которые подтвердят их правоту. Мы знаем, что у нас такой суд, который может доказать вину любого, если это будет кому-то очень нужно. Вика — профессионал и ничего плохо ни я, ни мои коллеги сказать про нее не сможем. И пока у нас нет ни одной причины, чтобы поверить в ее причастность к преступлению, — такой комментарий дал Митя Алешковский из фонда «Нужна помощь» порталу E1.

Егор Бычков, глава свердловского фонда «Живи, малыш» высказался о ситуации на своей странице в Facebook.

Я прочитал … пост [Виктории Щелковой]. Там много эмоций, но мало конкретики. Я ей написал, она еще не ответила. Я поговорил с Антоном Шипулиным. То, что я услышал, кажется мне более чем убедительным. Я пожурил его за то, что в своем посте-комментарии он не приводит конкретных фактов, не перечисляет эпизоды. На что справедливо получил ответ, что следствие еще не закончено и выдавать эту информацию в паблик нельзя, — написал Егор Бычколв.

При этом он отметил, что действия Антона Шипулина — правильны.

Как бы вы поступили на его месте. Человек помогает детям — это факт. Абсолютно бескорыстно делает добро. Но когда уже нельзя было игнорировать ситуацию, что в фонд, грубо говоря, приходит 10 рублей, а помощи фонд оказывает на 5, был заказан внутренний аудит. И этот аудит подтвердил самые худшие опасения. По моей информации, есть неопровержимые доказательства того, что на протяжении нескольких лет из фонда обналичивались деньги по фиктивным договорам с левыми конторами. Деньги, которые должны были быть потрачены на помощь детям. Речь о семизначных цифрах, насколько я понимаю, — пишет глава фонда «Живы, малыш». И добавляет: — Поверьте, Антон очень неконфликтный человек. Вот зачем ему пытаться кого-то посадить? Да и нет у него такой цели — он хочет вернуть деньги в фонд, то есть вернуть деньги детям (не себе) и предлагал решить этот вопрос мирным путем еще до подачи заявления в полицию.

Судебный процесс по делу должен пройти в начале сентября. Он будет открытым.