«Хуже было только в 2008 году». Жители Урала затягивают пояса и сокращают расходы

Падение доходов населения привело к тому, что жители региона существенно сокращают траты. Сильнее всего экономят на ресторанах, покупке одежды и транспорте.

Расходы семей в Свердловской области во втором квартале 2020 г. на фоне пандемии коронавирусной инфекции снизились на 12% относительно аналогичного прошлогоднего периода. К таким выводам пришли эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Если в прошлом году в среднем ежемесячно на одного члена семьи в Свердловской области тратили около 16,5 тыс. руб., то в этом году сумма сократилась на 1,5 тыс. руб., до 15 тыс. руб.

Падение расходов затронуло и северные регионы УрФО. По словам аналитиков, существеннее всего стали экономить в Ямало-Ненецком АО, который сократил траты на 36,8%, до 24,9 тыс. руб. в месяц на человека. Авторы исследования отметили, что в целом расходы семей сократились в 66 регионах:

Расходы российских семей оказались на минимуме за 13 лет, начиная с 2008 г. Во время первой волны пандемии они показали самое резкое за историю последних кризисов падение, обрушившись сразу на 13% вслед за доходами.

Существеннее всего во втором квартале упали расходы на гостиницы, кафе и рестораны (–83%), на отдых вне дома и культурные мероприятия (–53%), на покупку одежды и обуви (–32%), на транспорт (–17%).

Потребительские расходы сократились как по причине снижения благосостояния людей, так и в связи с карантинными ограничениями: потребители были ограничены в посещении заведений общественного питания, в развлекательном и культурном досуге вне дома. Часть людей сознательно урезала расходы, ощутив важность наличия подушки безопасности. На это, в частности, указывает увеличение сбережений населения. Однако большинству пришлось вынужденно затянуть пояса — позволить себе прежний уровень потребления на текущие доходы люди уже не могли, — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В то же время выросли траты на предметы домашнего обихода и бытовую технику (+18%), медикаменты (+16%), жилищно-коммунальные услуги (+10%) и продукты питания (+7%).

Отметим, что, по данным Свердловскстата, средняя зарплата в Свердловской области составляет 41,2 тыс. руб. При этом независимый финансовый аналитик Константин Селянин рассказывал DK.RU, что медианная зарплата в Свердловской области составляет 24-25 тыс. руб. Эта та сумма, которую получает 50% населения региона.