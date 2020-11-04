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Ректор Уральского медуниверситета подозревается в мошенничестве

Ректор Уральского медуниверситета подозревается в мошенничестве
Иллюстрация: pixabay.com

СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту «нецелевого использования субсидий» в Уральском медуниверситете. Источники сообщают, что фигурантом является ректор вуза Ольга Ковтун.

#МОШЕННИКИ#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Во вторник вечером сразу несколько уральских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о возбуждении свердловским СКР уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении Ольги Ковтун, ректора Уральского государственного медицинского университета. Речь идет о «нецелевом использовании субсидий» в университете.

Предъявлено ли ей обвинение, пока не известно, пишет Znak.com. При этом, по данным 66.ru, следователи предъявили обвинение Ковтун еще 2 ноября. В СКР и МВД отказались давать комментарии, «считая их преждевременными». В вузе поступившую информацию также не комментируют.

Напомним, Ольга Ковтун занимает пост ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) с 2017 г. До этого она работала заместителем министра здравоохранения Свердловской области, советником зампредседателя правительства Свердловской области по социальной политике, ранее — заместителем председателя правительства по вопросам социальной политики, а также министром здравоохранения Пермского края. 

Информация о проведенных обысках и выемках в бухгалтерии УГМУ проходила в СМИ еще в августе — также как инсайд, но не была подтверждена официально.

Вопросы к работе Ковтун возникали и раньше. Летом 2020 г. 66.ru публиковал претензии сотрудников вуза:

Одной из главных претензий, адресованных главе учебного заведения, работники называли кадровую чехарду — так, якобы за время руководства УГМУ Ольгой Ковтун сменилось три проректора по учебной работе, по научной работе — пять, по административно-хозяйственной деятельности — пять, ученых секретарей — четыре.

А в 2018 г. DK.RU сообщал об оптимизации, которую проводила Ковтун. Она в два раза сократила число кафедр: например, офтальмология стала одим целым с травматологией и ортопедией. Сотрудники вуза били тревогу, однако услышаны не были.

Автор: Андрей Широков
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