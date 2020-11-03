Шевр и Стилтон. Эксперты назвали лучшие сыры и сливочное масло уральских производителей

На Урале активно развивается фермерское сыроварение, так что на этот раз сразу несколько небольших компаний заявились на конкурс. По ряду показателей небольшие сыроварни обошли крупных производителей.

В Екатеринбурге прошел XVII Фестиваль качества масла и сыров, на котором эксперты определили лучшие творожные, рассольные, твердые и другие сыры, а также назвали лучших производителей сливочного масла.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства Агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

Производители отправили на конкурс более 60 образцов продукции. Организаторы отмечают, что наряду с крупными заводами в фестивале приняли участие небольшие сыроварни:

Сегодня на российском продуктовом рынке в условиях санкций Запада против России и запрета поставок от западных поставщиков целого перечня продуктов питания (в том числе масла и сыра) местные производители имеют возможность расширения производства, выпуска новой продукции. Наши местные производители, получив стимул для развития производства масложировой продукции и сыров, продолжают наращивать производство, увеличивают объемы и ассортимент продукции, — рассказали организаторы фестиваля.

Добавим, что при оценке качества масла сливочного и сыров учитывались: консистенция, цвет, вкус, запах, внешний вид, у сыров твердых и полутвердых дополнительно — рисунок теста на разрезе.

Лучшим «Маслом сливочным крестьянским (мдж 72,5%)», по мнению жюри, стало масло крестьянское «Ирбитское», масло производства «Серовский гормолзавод», крестьянское масло ТМ «Первый Вкус» и масло сливочное Крестьянское «Белорусская марка».

Лучшим сливочным маслом (мдж 82,5%) стали масло сливочное традиционное ТМ «Первый Вкус» и масло «Ирбитское» сливочное традиционное.

В номинации «Сыры плесневые» дипломы I степени присуждены: сыру «Стилтон Пиканте», сыру «Стилтон Дольче» производства «СобоЛев сыр». Также жюри оценили сыры «Камамбер» и «Буш» производства «Революция вкуса» от сыроварни «Известная» из г. Миасс.

В номинации «Сыры сычужные твердые и полутвердые зрелые» наивысшие баллы заслужил сыр «Чеддер» и сыр «Соболевский» производства «СобоЛев сыр», сыр классический «Российский» от «Ирбитского молочного завода». Также высокие оценки получил сыр «Таватуйский со специями», сыр «Таватуйский» и сыр «Кочокавалло с лимоном» производства Таватуйской семейной сыроварни.

В номинации «Сыры мягкие» высокие оценки получил сыр «Шевр Прованский» и сыр полумягкий «Халлуми» производства «СобоЛев сыр». Также отметили сыр «Адыгэ» производства «ГК «РОСМОЛ» (филиал Новоуральского молочного завода). Высокой оценки жюри удостоились и сыр «Буррата» и «Страччателла» производства «ФРЭСКО» (Свердловская область).

В номинации «Сыры рассольные» лучший сыр «Сулугуни» и «Моцарелла Ciliegine» оказались у «ГК «РОСМОЛ» (филиал Новоуральского молочного завода).

Как рассказывал DK.RU, в Свердловской области активно развивается производство фермерских сыров: сыр делает Александр Спирин, основатель сыроварни Fratelli Spirini, также высоко ценятся сыры производства сыроварни «СобоЛев Сыр», которая сосредоточена на таких сортах, как рокфор, чеддер, стилтон.

Кроме того, в 2017 г. под Екатеринбургом запустили крупнейшее в России производство сыров с белой плесенью. Уральский камамбер, бюш де шевр, валансе и кроттен варят на территории Верхнепышминского молочного завода (входит в «УГМК-Агро»). Общество «Малышева 73» также ранее открыло в своем гипермаркете «Гипербола» производство итальянских сыров.

DK.RU рассказывал о производстве сыров из козьего и овечьего молока, которое запустила управляющий партнер компании «ЮС КОГЕНС» Светлана Корабель. Развивается бизнес и Таватуйской семейной сыроварни. Одной из крупнейших фермерских сыроварен на Урале также является сыроварня «Режано».