Зеленую рощу раскурочили через неделю после открытия

Благоустройство зеленой зоны, которую в конце октября открыли после почти двухгодичной реконструкции, разрушили горожане: срезали участки рулонного газона, сломали саженцы, испортили дорожки для бега.

Мария Штань, руководитель компании «Дорстрой-Экотехнологии», которая занималась озеленением парковой зоны во время реконструкции, написала в своем аккаунте в Facebook, что екатеринбуржцы варварски относятся к недавно открытой зеленой зоне.

Парк открыли. Уже как больше недели толпы осаждают хрупкий оазис. Белки начали дохнуть. Сегодня опять нашли одну. В серой пушистой шубке. Мертвую. Уже сломали молодую яблоню. Выдрали несколько кустов. Нарушили декоративную отсыпку. Про газон молчу: собаки, коляски и палки и их быдло-хозяева теперь там правят, — сообщила Мария своим подписчикам.

В комментариях к посту она пояснила, что многие посетители дают белкам неправильную пищу — жареные семечки, «позавчерашний хлеб», пиццу.

Газон, по ее словам, не только вытаптывают, но и воруют.

Прямо пласты рулонного газона снимают, в пакетик из-под магнита и домой. Давеча обход с комиссией был, а тут оппа... вырезали. И гидропосев, бляха, в пакет собирают... — сетует Мария.

Горожане также не принимают во внимание, что беговые дорожки, которые специально не делали в твердом покрытии, а отсыпали песком, не предназначены для прогулок по ним с колясками и палками для ходьбы, и уж тем более — для выгула собак.

Планирую за свой счет и в счет привлеченных денег хотя бы таблички разъясняющие везде поставить, которые будут призваны объяснить — для чего те или иные дорожки, чем кормить белок, где нельзя с собаками и как сберечь газон, — прокомментировала Мария Штань свою публикацию.

Пост собрал много комментариев — и положительных, и негативных.

В частности, Владимир Злоказов, который ранее выступал против реконструкции Зеленой рощи, написал:

Лучший способ снять с себя ответственность за хреновый проект и реализацию — начать обвинять посетителей парка.

Блогер Сергей Колясников написал ответный пост на своей странице:

То, что дербанят парк, безусловно, ужасно. Но, дорогие мои, на что вы надеялись-то? Все дорожки в парке должны быть из асфальта. С бетонными бордюрами, на которых перевернется пьяный Михалыч на тракторе Беларусь. Детские площадки для трехлеток? Сломали лошадку? У ваших лошадок пружины должны быть от советского тепловоза 4ТЭ130 1982 года выпуска. Культура быта не появляется вдруг. Потребуются многие годы, чтобы человек чувствовал себя неудобно, наступив на газон или промахнувшись пакетом из под сока в урну, — высказал свое мнение блогер.

Аналогичной позиции придерживается и Артур Зиганшин, директор Шарташского лесопарка — еще одной зеленой зоны в Екатеринбурге, которая сейчас активно реконструируется.

Три года надо новую территорию правильно активировать и преподносить горожанам — в парке постоянно должна быть жизнь и «присутствие» администрации. Мы в Шарташском лесопарке на машины инспекторов поставили проблесковые маяки и постоянно передвигаемся, чтобы люди привыкли, что в парке есть охрана, — прокомментировал пост Зиганшин.

Впрочем, в мэрии уже уточнили, что в Зеленой роще установят видеонаблюдение. Это планируется сделать сразу после офицальной сдачи объекта — пока зеленая зона открыта неофициально.

Видеонаблюдение в парке действительно сразу после его сдачи планируется установить. Весь город почти два года ждал завершения работ. Будет неприятно, если из-за несознательных граждан посетители парка увидят газоны с проплешинами и ямы от свежевыкопанных кустов, — такой комментарий дала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян порталу 66.RU.

Напомним, обсуждение реконструкции Зеленой рощи и сами работы шли несколько лет. Как писал DK.RU, впервые эту тему поднял в мае 2016 г. действующий в то время мэр Евгений Ройзман. На выездном совещании он заявил, что парку требуется срочная модернизация. Одной из проблем было то, что муниципалитет и область делили права на парк. Так, к муниципальным владениям относилась зеленая часть рощи, к областным — территория заброшенной больницы, сквер Дворца спорта и земля, переданная Уральскому институту кардиологии.

В 2017-м мэрия Екатеринбурга объявила о проведении торгов на разработку проектно-изыскательских работ на территории парка. Тогда в первый этап реконструкции готовы были инвестировать 10 млн руб. На них предполагалось проложить велодорожки и дополнительные пешеходные маршруты, поставить лавочки, разбить газоны и цветники.

В 2018-м мэрия провела конкурс на лучшую концепцию малых архитектурных форм для парка с призовым фондом 200 тыс. руб. В итоге выиграл проект творческого объединения AM-ARCHITECT. Этот проект благоустройства вызвал негативную реакцию общественников из-за планируемой вырубки деревьев. В апреле 2018 г. урбанист Владимир Злоказов подсчитал, что, по проекту реконструкции парка, разработанному компанией «Архитек», должны вырубить 230 деревьев, в том числе 47 вековых сосен. Однако проект все равно реализовали.