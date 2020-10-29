Критика: важна, нужна и крайне обидна. Как справляться с эмоциями от замечаний

Замечания часто могут сильно обижать, даже если в них есть рациональное звено. Проблема еще и в том, что у людей разная степень «ранимости». Как же научиться получать от критики удовольствие?

Что делать, когда ваш проект или идею на работе не только не оценили, но еще и раскритиковали в пух и прах? Советы дала карьерный коуч Мелоди Вайлдинг.

Он отметил, что повышенная чувствительность к критике становится для человека настоящим бременем, которое приходится нести на протяжении всех трудовых лет. Важно понимать: часто людям сложно провести разделительную черту между собственно критикой и проблемами с самооценкой.

На протяжении всей вашей карьеры вы будете получать обратную связь в той или иной форме. Умение справляться с критикой — это важная составляющая профессионального (и личностного) роста. Если вы научитесь правильно справляться с критикой, вы сможете стать более уверенными в себе и овладеете навыками, которые помогут вам при построении карьеры.

Почему некоторые люди столь чувствительны к критике

Чувствительные люди на самом деле сильно отличаются. Согласно данным одного исследования, примерно 15-20% населения генетически предрасположены к тому, чтобы иметь повышенную чувствительность центральной нервной системы. Именно из-за этого определенные события оказывают на них большее воздействие, чем на других.

У чувствительных людей намного больше активных зеркальных нейронов. Это значит, что они просто по своей природе более восприимчивы и внимательны к окружению. Они могут по-своему интерпретировать различные ситуации и вкладывать в них не тот смысл, что зачастую отрицательно сказывается на их эмоциональном состоянии.

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Простое упражнение для того, чтобы справиться с критикой на работе

При получении негативной обратной связи очень важно проводить разделительную черту между заложенной в ней критикой и критикой, направленной именно на вас как на личность.

Стоит также избегать того, что авторы Шейла Хин и Дуглас Стоун называют «выявлением неправды». Пытаясь найти ошибки в полученной обратной связи, мы часто уходим в глухую оборону и даем волю эмоциям, которые лишь отвлекают и истощают.

Важно понимать,что если речь идет о конструктивной критике, она может быть очень ценной. Нельзя допускать, чтобы эмоции ослепляли и мешали нам узнавать что-то новое, даже из критики в наш адрес.

Есть одно простое упражнение, которое я даю своим клиентам во время коуч-сессий. Оно помогает им разделить полученную обратную связь на полезную информацию и на то, на что можно не обращать внимания. Это упражнение также помогает им отложить в сторону эмоции, которые обычно их охватывают при столкновении с критикой. Вот что нужно сделать:

Шаг 1. Возьмите лист бумаги и разделите его на четыре колонки

Лучше отложить компьютер в сторону и взять обычный лист бумаги и ручку, поскольку исследования показывают, что высвободить эмоции и разрешить внутренние конфликты бывает гораздо проще, если писать именно от руки.

Шаг 2. Максимально точно запишите полученную обратную связь в первой колонке

Слово в слово запишите то, что вам сказали. Используйте точно такие же формулировки. Не пытайтесь привнести в эти слова какой-то новый смысл. Оставайтесь максимально объективными и ориентируйтесь исключительно на факты.

Шаг 3. Во второй колонке перечислите все, что не соответствует действительности в полученной вами обратной связи

Это ваш шанс дать волю всем своим эмоциям: гневу, разочарованию, неуверенности в себе и так далее. Обратите внимание на неточности, неоговоренные моменты и на ошибки в обратной связи. Не сдерживайте себя.

Шаг 4. В третьей колонке перечислите все, что в полученной вами обратной связи действительно может быть правдой

Именно здесь вы начинаете рассуждать. Начните расширять свою точку зрения. Подумайте, чем руководствовался другой человек, когда он давал подобную обратную связь. Что вы можете узнать из информации, которой с вами поделились? Что вы можете запомнить на будущее?

Шаг 5. В четвертой колонке пообещайте себе принять меры

Распишите свои дальнейшие шаги. Возможно, вы захотите обсудить полученную обратную связь, чтобы все прояснить. Вы также можете внести необходимые коррективы в свой проект или просто отпустить ситуацию, чтобы спокойно двигаться дальше.

Помните: критика — неотъемлемая часть жизни. Да, она может расстроить, но эту эмоцию вы можете научиться контролировать. Научившись справляться с критикой однажды, в следующий раз вы сможете гораздо быстрее оправиться и встать на ноги, чтобы продолжить работу, совершенствуясь в профессиональном плане.

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