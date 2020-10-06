Курс на саморазвитие. Россияне после карантина массово задумались о личностном росте

Россияне хотят личностного роста. В период пандемии онлайн-курсы по саморазвитию стали одними из самых дорогих, следует из данных сервисов «ЮКасса» и «Нетология».

Дороже всего стоят занятия по английскому языку — в среднем чуть больше 7 тыс. руб. в месяц. На втором месте — тренинги по личностному росту, около 6,8 тыс. руб. Курсы сомелье, бровистов, гимнастика Цигун, защита от темных сил, японская письменность — в коронавирусную эпоху пользователи готовы платить за самые экзотичные обучающие программы в интернете.

Аналитики «СберИндекса» сообщают, что при таком высоком спросе количество предложений на рынке увеличилось почти в два раза за полгода, так что чаще всего дефицита клиентов тренеры по саморазвитию не замечают. Цены на услуги хоть и сократились примерно на 10%, однако увеличилось общее число желающих заплатить, пишет «Коммерсантъ».

Особенно интерес к психологическим курсам повысился в первую волну коронавируса, а основные заказчики таких занятий — женщины, сообщила автор программы онлайн-самоидентификации Галина Зубова: «Результаты, наверное, у каждого свои. Появляется, конечно, уверенность в себе. Человек начинает понимать, чего он хочет. Возраст в основном от 40 до 50-ти — у женщин, а социальное положение — начинающие бизнесвумен, те, которые хотят, конечно, что-то затеять. Среди мужчин — 25-35 лет, более молодой возраст».

Традиционно самыми популярными остаются онлайн-занятия по программированию, веб-дизайну, финансовой грамотности и здоровью, включая диеты и занятия спортом дома.

Курсы личностного роста пока уступают им по популярности. Но тренд на саморазвитие поддерживают даже производители контента для школьников, рассказал генеральный директор образовательной онлайн-платформ «Учи.ру» Илья Паршин: «По целеполаганию у нас есть новый курс, который называется «Успею все», который помогает детям начальной школы научиться ставить перед собой цели и достигать. Мы не предоставляем услугу учителя как такового, мы даем курс, который делают методисты, который ребенок может проходить самостоятельно».

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Согласно исследованию «ЮКасса» и «Нетология», люди в возрасте от 45 лет в два раза чаще по сравнению с прошлым годом стали прибегать к услугам онлайн-образования. А самым популярным форматом интернет-курсов стали видеоуроки и трансляции в прямом эфире.

По данным компаний EdMarket и «Нетология», объем российского рынка онлайн-образования достиг рекордных 38,5 млрд руб. В Москве стоимость курсов личностного роста варьируется от 1,5 тыс. руб. за занятие до 60 тыс. руб. за месячный курс.

В случае разочарования в обучении свои деньги вернуть практически невозможно, так как непонятно, как оценивать эффективность этих тренингов. Но даже если клиенту удастся доказать факт мошенничества, потраченные средства все равно будет не у кого требовать, рассказал ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов: