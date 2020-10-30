Гильдия строителей Урала поддержала премию «Человек года»

АСРО «Гильдия строителей Урала» выступает партнером сразу двух важных номинаций премии «Человек года» — «Девелопер года» и «Подрядчик года». Голосование в номинациях уже стартовало.

Премия «Человек года» вручается представителям бизнес-сообщества Екатеринбурга с 2010 года. Коронавирусный 2020-ый не станет исключением. «Деловой квартал» отметит предпринимателей и управленцев, которые сумели справиться с кризисными явлениями и найти точки роста.

Традиционные для премии номинации «Девелопер года» и «Подрядчик года» в этом году поддерживает Гильдия строителей Урала. Выбирать победителя номинаций будет экспертный совет премии «Человек года». О том, кто входит в его состав, можно прочесть в материале DK RU.

Для нас очень важно акцентировать тот факт, что подрядчик и девелопер — это все-таки разные номинации, совершенно разные виды деятельности, хоть и находятся они в одной большой отрасли. Компетенции подрядчиков невозможно недооценивать. Готовность к мобилизации, репутация на рынке, которая копится годами, способность выполнять свои обязательства точно в срок, сервисная и гарантийная поддержка, высокие инженерные квалификации — всё это основа многолетней и спокойной эксплуатации. Задачи девелопера во многом диаметральны. Это маркетинг, финансирование, проектное управление и менеджмент высочайшего уровня, в конце концов иррациональное, но важное чувство рынка. В момент встречи правильного девелопера с правильным подрядчиком рождается магия, та самая синергия, которая преображает города. Для нас большая честь участвовать в признании заслуг наиболее достойных руководителей в нашей отрасли совместно с «Деловым кварталом», — прокомментировал партнерство с премией президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Напомним, помимо «Девелопера года» и «Подрядчика года» премия будет вручена в следующих номинациях:

— Трансформация бизнеса. Производственные предприятия

— Трансформация бизнеса. Услуги и сервис

— Социальный бизнес

— Банкир года

— Инвестор года. Промышленность

— Управленец на госслужбе

— Главная надотраслевая номинация «Человек года»

Все новости проекта — на официальном сайте премии «Человек года».