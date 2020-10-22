«Человек года — 2020»: список претендентов сформирован, голосование началось

В Екатеринбурге продолжается подготовка к премии «Человек года». Члены Экспертного совета назвали своих кандидатов и приступили к голосованию за лидеров. Состав жюри усилил опытный уральский политик.

В состав Экспертного совета Одиннадцатой ежегодной премии «Человек года» вошел вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Таким образом, проведение «Человека года» поддержали на всех уровнях власти: Совет Федерации РФ в Экспертном совете представляет сенатор Аркадий Чернецкий, аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО — заместитель полпреда Борис Кириллов, администрацию Екатеринбурга — мэр Александр Высокинский.

К настоящему времени члены Экспертного совета назвали своих кандидатов и приступили к голосованию. Тройки финалистов, а затем и лауреаты, будут определены к середине ноября.

Премию «Человек года» издание «Деловой квартал» вручает с 2010 г. Несмотря на пандемию коронавируса, редакция приняла решение в 2020 г. не нарушать регулярность проекта и провести мероприятие, ставшее традиционным и для бизнес-сообщества, и для региона в целом.

В этом году премией отмечаются предприниматели и управленцы, которые успешно справляются с коронакризисом и помогают другим. В составе номинаций сохранятся традиционные отраслевые: промышленность, строительные компании и банковский сектор ни на минуту не останавливались, несмотря на самые жесткие карантинные ограничения. Мы отметим и социальный бизнес, чья деятельность стала особенно актуальной в текущих условиях, и управленцев на госслужбе — тех, кто шел на диалог с бизнесом и помогал находить пути преодоления кризиса.

Новый блок номинаций — «Трансформация бизнеса». В нем будут представлены компании, для которых кризис оказался драйвером — которые запустили новые направления, вышли на новые рынки и, конечно, показали достойный финансовый результат. Оцениваются как компании из производственного сектора, так и организации, оказывающие услуги.

Номинантов и лауреатов премии определяют члены Экспертного совета. Победителя главной надотраслевой номинации «Человек года» называет редакция «Делового квартала».

Ранее DK.RU подробно рассказывал о составе номинаций и членах Экспертного совета.

Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. Медиапартнеры события — телекомпания «Четвертый канал», информационное агентство ЕАН, информационное агентство JustMedia.ru.

Все новости проекта — на официальном сайте премии «Человек года».

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