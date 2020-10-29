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585 томов дела, 1,2 млрд руб., вмешательство в выборы США. Главу хакеров отпускают из СИЗО

585 томов дела, 1,2 млрд руб., вмешательство в выборы США. Главу хакеров отпускают из СИЗО
Иллюстрация: pixabay.com

Суд изменил меру пресечения Константину Козловскому. Следствие считает его главой группировки хакеров, которые похитили 1,2 млрд руб. со счетов банков и коммерческих организаций.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

Свердловский областной суд изменил меру пресечения Константину Козловскому, который считается главным фигурантом дела хакерской группировки Lurk.  Содержание под стражей заменено на запрет определенных действий. Как уточнили изданию «КоммерсантЪ-Урал» в пресс-службе Свердловского областного суда, Константину Козловскому запрещено пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с другими фигурантами дела. Из СИЗО он отпущен под обязательство о явке. 

Напомним, следствие считает, что екатеринбуржец Константин Козловский и Владимир Грицан в конце 2015 г. создали группировку хакеров. Они якобы разработали троянский вирус Lurk, с помощью которого похищали деньги со счетов банков и коммерческих организаций и переводили на счета фирм-однодневок. В результате хакеры похитили более 1,2 млрд руб., а в 2016 г. часть участников преступной группировки была задержана. Расследование было завершено в 2017 г., обвинения выдвинуты против 24 человек. Материалы дела занимают 585 томов. Полностью свою вину признал только один из подсудимых, двое признали вину частично.

Как уже писал DK.RU, Константин Козловский заявил о своей причастности к взлому серверов комитета Демократической партии США по заказу ФСБ. Он заявлял, что его работу курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев, под покровительством которого были созданы вирусы WannaCry и Lurk. Дмитрий Докучаев был арестован по делу о госизмене в декабре 2016 г.  

Один из участников группы хакеров уже отбывает наказание: осенью 2018 г. он был признан причастным к хищению 1,2 млрд руб. и приговорен к пяти годам заключения в колонии общего режима. Его дело было выделено в отдельное производство, поскольку он согласился сотрудничать со следствием. Еще три предполагаемых участника группировки летом вышли из СИЗО под домашний арест.  

Автор: Анна Хлебникова
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