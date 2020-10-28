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Успех состоит из маленьких шагов. Девять привычек, которые позволят наслаждаться жизнью

Успех состоит из маленьких шагов. Девять привычек, которые позволят наслаждаться жизнью
Иллюстрация: pixabay.com

Для того, чтобы улучшить жизнь, достаточно небольших перемен. Решитесь на простые шаги, доступные каждому прямо сегодня, и вы поймете, что справляться со многими делами станет проще.

#ЛАЙФХАКИ

В 2019 году на рынке была очень популярна книга «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира. Автор поясняет, как небольшие повседневные действия приводят к большому успеху. Вот девять микропривычек, которые можно включить в жизнь уже сегодня:

1. Откладывайте реакцию

Мы живем в быстро меняющемся мире, но это не означает, что нужно сразу на все реагировать. Научитесь говорить «Я сообщу позже», «Я с вами свяжусь» и так далее. Чтобы согласиться на предложение, а потом понять, что оно не вписывается в ваше расписание, лучше подумайте несколько минут. Это сэкономит вам огромное количество времени и не приведет к разочарованиям в долгосрочной перспективе.

2. Заставляйте себя заниматься делом, даже если не хочется

Каждый день выбирайте небольшую задачу, которую вы не хотите делать, и выполняйте ее. Это может быть что угодно — от мытья посуды до заправки постели, от пробежки до приготовления ужина.

Делайте это в течение нескольких дней, и вы поймете, что проблема не в самой задаче. Проблема в привычке откладывать дела на потом. Это удобно, особенно когда у нас есть выбор. Но часто стоит только начать, и работа будет выполнена. Потратив несколько дней на выполнение мелких дел, переходите к более крупным.

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3. Проводите день без соцсетей

От соцсетей трудно отказаться, но делать это время от времени важно. Например, попробуйте не брать смартфон в руки по воскресеньям. Как только вы поймете, что ничего не упускаете, находясь в автономном режиме весь день, то сознательно решите проводить меньше времени в интернете.

4. Готовьтесь к загруженному дню накануне

Выберите одежду на завтра и соберите сумку. Напишите список дел и проверьте календарь, чтобы вспомнить, запланированы ли какие-либо встречи или звонки. Это заметно облегчит следующий день.

5. Питайтесь с умом

Когда вы завтракаете, обедаете или ужинаете и одновременно работаете, читаете или смотрите фильм, вы часто съедаете больше, чем нужно. Кроме того, вы не наслаждаетесь едой и не трудитесь продуктивно.

Попробуйте просто есть. Не потянуться за телефоном будет непросто, и это повод задуматься об уровне зависимости.

6. Используйте таймер

Техника Pomodoro — один из самых известных способов увеличить продуктивность. Она стала так знаменита, потому что отлично работает.

Ее легко адаптировать под свои нужды: например, если совмещаете работу и путешествия.

7. Оставляйте телефон в другом конце комнаты

Если вы держите телефон рядом с кроватью, утром вы столкнетесь с соблазном просто откладывать будильник до тех пор, пока не начнете опаздывать. Но для большинства из нас самое трудное — это встать, а не проснуться. Когда телефон находится на противоположной стороне комнаты, вы должны встать и сделать несколько шагов, чтобы выключить будильник. Как правило, этого хватает, чтобы не улечься обратно в постель.

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8. Выдерживайте время перед покупкой

Никогда не покупайте сразу то, что понравилось, — только самое необходимое. Лучше подождать несколько дней, чтобы убедиться, что эта вещь точно нужна. Если через три дня вам удалось забыть о потенциальной обновке — вы справились с импульсивным желанием. А если нет — стоит пойти и купить их.

Если вы нашли что-то на распродаже, задайте себе простой вопрос: «Купил бы я это за полную цену?». Если ответ «Да» — доставайте кошелек, если «Нет» — уходите.

9. Записывайте идеи

«Все в порядке, я запомню это» — самая большая ложь, которую мы себе говорим. Из всех вещей, которые вы узнаете за день, больше половины бесследно исчезнут. Заведите привычку записывать все подряд, даже те глупости, которые кажутся несущественными.

Автор: Александра Клименко
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