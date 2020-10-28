Успех состоит из маленьких шагов. Девять привычек, которые позволят наслаждаться жизнью

Для того, чтобы улучшить жизнь, достаточно небольших перемен. Решитесь на простые шаги, доступные каждому прямо сегодня, и вы поймете, что справляться со многими делами станет проще.

В 2019 году на рынке была очень популярна книга «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира. Автор поясняет, как небольшие повседневные действия приводят к большому успеху. Вот девять микропривычек, которые можно включить в жизнь уже сегодня:

1. Откладывайте реакцию

Мы живем в быстро меняющемся мире, но это не означает, что нужно сразу на все реагировать. Научитесь говорить «Я сообщу позже», «Я с вами свяжусь» и так далее. Чтобы согласиться на предложение, а потом понять, что оно не вписывается в ваше расписание, лучше подумайте несколько минут. Это сэкономит вам огромное количество времени и не приведет к разочарованиям в долгосрочной перспективе.

2. Заставляйте себя заниматься делом, даже если не хочется

Каждый день выбирайте небольшую задачу, которую вы не хотите делать, и выполняйте ее. Это может быть что угодно — от мытья посуды до заправки постели, от пробежки до приготовления ужина.

Делайте это в течение нескольких дней, и вы поймете, что проблема не в самой задаче. Проблема в привычке откладывать дела на потом. Это удобно, особенно когда у нас есть выбор. Но часто стоит только начать, и работа будет выполнена. Потратив несколько дней на выполнение мелких дел, переходите к более крупным.

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3. Проводите день без соцсетей

От соцсетей трудно отказаться, но делать это время от времени важно. Например, попробуйте не брать смартфон в руки по воскресеньям. Как только вы поймете, что ничего не упускаете, находясь в автономном режиме весь день, то сознательно решите проводить меньше времени в интернете.

4. Готовьтесь к загруженному дню накануне

Выберите одежду на завтра и соберите сумку. Напишите список дел и проверьте календарь, чтобы вспомнить, запланированы ли какие-либо встречи или звонки. Это заметно облегчит следующий день.

5. Питайтесь с умом

Когда вы завтракаете, обедаете или ужинаете и одновременно работаете, читаете или смотрите фильм, вы часто съедаете больше, чем нужно. Кроме того, вы не наслаждаетесь едой и не трудитесь продуктивно.

Попробуйте просто есть. Не потянуться за телефоном будет непросто, и это повод задуматься об уровне зависимости.

6. Используйте таймер

Техника Pomodoro — один из самых известных способов увеличить продуктивность. Она стала так знаменита, потому что отлично работает.

Ее легко адаптировать под свои нужды: например, если совмещаете работу и путешествия.

7. Оставляйте телефон в другом конце комнаты

Если вы держите телефон рядом с кроватью, утром вы столкнетесь с соблазном просто откладывать будильник до тех пор, пока не начнете опаздывать. Но для большинства из нас самое трудное — это встать, а не проснуться. Когда телефон находится на противоположной стороне комнаты, вы должны встать и сделать несколько шагов, чтобы выключить будильник. Как правило, этого хватает, чтобы не улечься обратно в постель.

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8. Выдерживайте время перед покупкой

Никогда не покупайте сразу то, что понравилось, — только самое необходимое. Лучше подождать несколько дней, чтобы убедиться, что эта вещь точно нужна. Если через три дня вам удалось забыть о потенциальной обновке — вы справились с импульсивным желанием. А если нет — стоит пойти и купить их.

Если вы нашли что-то на распродаже, задайте себе простой вопрос: «Купил бы я это за полную цену?». Если ответ «Да» — доставайте кошелек, если «Нет» — уходите.

9. Записывайте идеи

«Все в порядке, я запомню это» — самая большая ложь, которую мы себе говорим. Из всех вещей, которые вы узнаете за день, больше половины бесследно исчезнут. Заведите привычку записывать все подряд, даже те глупости, которые кажутся несущественными.