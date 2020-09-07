«У меня получится!». Нет, нужно всегда помнить о провале и готовиться к нему

Обстоятельства действуют нам на нервы, чаще всего такими способами: нагнетание страха, непосильные требования, игнорирование важности событий. В книге «Эмоции» психологи Альберт Эллис и Артур Ландж рассказывают о разумном способе мышления, способном защитить от этих трех напастей, пишет «Идеономика».

Итак, суть этого «спасительного» типа мышления заключается в разумном предпочтении. Эффективнее всего такие формы:

«Я хочу…»

«Я бы предпочел…»

«Было бы лучше, если…».

Звучит просто. Как это воздействует на нас?

Вот случай из нашей практики — мы тоже постоянно прибегаем к этому методу. На данном этапе своей карьеры я (А.Л.) провел уже около пяти тысяч презентаций книги и наших методов. Но перед первым выступлением я очень сильно нервничал. Мне предстояло выступить перед огромной аудиторией, и я сам начал нагнетать страх:

«Что, если все, что я делаю, — ужасно?»;

«Что, если моя лекция наскучит всем до смерти и они начнут беседовать друг с другом?»;

«Что, если мне зададут вопрос, на который я не смогу ответить?»;

«А что, если никто не придет?»;

«А что, если придут все?».

Затем я начал предъявлять к себе требования: «Я должен выступить перед аудиторией. Я ведь не ребенок, и не нужно волноваться из-за этого. Если я не могу успокоиться, значит, мама была права, когда говорила, что я ничего не стою».

Я даже пытался убедить себя, что для меня это не имеет значения: «Ну и что? Кому какое дело? Велика важность! Меня не волнует, если аудитории не понравится то, что я им предложу. Если они настолько глупы, что не способны оценить по достоинству содержание моей лекции, — это их проблемы!».

К счастью, вскоре я начал пользоваться тем методом, который предлагаю и вам. Каждый раз, когда я чувствовал, что начинаю поддаваться страху, предъявлять к себе завышенные требования или же умалять значение происходящего, то старался рассуждать разумно: «Я бы хотел, чтобы мое выступление понравилось аудитории и они высоко оценили то, о чем я им расскажу. Если же этого не случится, будет очень неприятно, но не ужасно, пока я сам не стану так считать. Я хочу, чтобы все было хорошо, и постараюсь сделать все возможное, чтобы добиться этого, но если не получится, я переживу неудачу. Мне, конечно, будет жаль, я расстроюсь, но обязательно сделаю выводы и попытаюсь выяснить, как можно исправить положение. Я бы хотел удачно ответить на все вопросы, но если не получится, я не стану изводить себя». Я предпочел такие мысли своим нелепым опасениям, постаравшись привести их в соответствие своим ощущениям. Я не пытался убеждать себя, используя положительные установки, что у меня должно все получиться, а вник в самую суть проблемы: я отказался от верования, что у меня должно все получиться и что я должен понравиться аудитории. Я заменил «должен» на «хочу», то есть обязательство на предпочтение.

Дело в том, что, нагнетая страх, обязывая себя или преуменьшая важность события, мы начинаем переживать очень сильно, в таком состоянии легко провалить дело. Но, использовав метод разумного предпочтения («Я хотел бы, чтобы получилось, но я не обязан»), вы, конечно, будете волноваться перед выступлением и расстроитесь, если что-то пойдет не так, но не позволите обстоятельствам вывести вас из себя.

Конечно, я немного нервничал, но это мне вовсе не мешало. Я выступил перед аудиторией, и все прошло удачно. Я понял, как в следующий раз выступить еще лучше, — это означало, что я могу и объективно оценивать свое выступление, и извлекать из него что-то новое для себя. Если бы я поддался страху или стал обвинять себя, то не смог бы сделать этого.

Не доходите до крайности, не пытайтесь убедить себя, что происходящее для вас совершенно неважно. Разумные рассуждения лежат где-то посередине между двумя крайностями (нагнетание страха и обязывание самого себя с преуменьшением важности происходящего).

Такой подход поможет вам сохранить здоровье и истинные чувства, предотвратив чрезмерные переживания.

Важно также понимать, что разумное предпочтение и положительное самовнушение, которое многие проповедуют, — совсем не одно и то же. Рассуждая разумно, вы не должны предполагать, что все обязательно получится, что вы великолепно справитесь с ситуацией и успех в любом случае обеспечен. Нет, вы лишь постараетесь, а как все выйдет — открытый вопрос.

Если ничего не получилось, вы не должны делать вид, что вам все равно. Просто нужно справиться с неудачей, в этом во многом поможет верное мышление.