«Остается только принять к сведению, что мы по факту перешли на шведскую модель по Covid»

«Власть честно и местами бестолково пыталась что-то сделать, не получилось. Теперь в росте короны будут виноваты безответственные безмасочные и социально недистанцированные граждане».

Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:

Эпиграф

«Женя, вы ищете логику? Ее нет», — депутат

Госдумы А. Петров у меня в эфире

в самом начале весны.

— Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков призвал не нагнетать истерию вокруг эпидемии коронавируса и назвал психозом то, что так много людей с симптомами ОРВИ хотят получит направление на КТ.

Игорь Пушкарев, главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга, заявил, что «скорая» — не колл-центр, где готовы ответить на все вопросы, — потому что количество звонков увеличилось в три раза.

А замглавы областного минздрава Елена Чадова запереживала, что жители региона расслабились и стали позже обращаться к врачам после заражения коронавирусом, что приводит к более тяжелому течению болезни.

Ну, то есть мы должны проявить гражданскую сознательность и не перегружать систему здравоохранения (которой на самом деле очень тяжело сейчас) вульгарными соплями.

Вместо этого нам следует провести самодиагностику без КТ, первичную сортировку и в скорую звонить только предварительно убедившись, что нам по состоянию положена госпитализация — все симптомы есть в интернете. Но при этом непременно поймать тонкую грань между «срочно госпитализировать» и чаем с малиной, чтобы и не нагнетать истерию, и не помереть от самолечения.

Я вдруг понял, что у меня в голове нет алгоритма действий на случай появления симптомов ОРВИ. Летом было понятно, что, если поплохело в районе дыхательных путей, это стопудово ковид: звоним в поликлинику, приходит медик, берет мазок, дальше по результатам. Сейчас начинается сезон простуд и гриппа. Так что сопли/кашель/температура — это может быть простуда/грипп/ковид в любом сочетании, или все сразу.

В доковидные времена было понятно: с температурой сидим дома — это, скорее всего, грипп. С соплями можно и на работу, если очень нужно. Сейчас, если ребенок пришел с соплями, родители, бабушки-дедушки, все контактные что делают? Садятся в карантин на две недели? А кто оплачивает? Или сдают тесты за свой счет? Так за зиму можно на несколько десятков тысяч насдавать, если семья большая, а ребенок легко сопливит. Или, если нет симптомов, все идут на работу, как в давешние времена, потенциально разнося бессимптомный ковид?

Видимо, работает последний вариант — у нас вчера был установлен рекорд по количеству пациентов на ИВЛ с начала эпидемии. По количеству выявленных, в отличие от России в целом, мы весенний рекорд пока побили, но сколько выявлено — это вообще неинтересно, сколько тестов сделали — столько и выявили, главное — сколько тяжелых, а тут рекорд.

При этом федеральный Роспотребнадзор вчера же спрогнозировал обострение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в феврале-марте.

Что? Еще обострение?

Кстати, на какой чашке Петри они вообще гадают? Никто ведь не угадал, как будет развиваться эпидемия, никто не сказал: готовьтесь, осенью будет хуже, чем весной. Все — и мы, и власть наша во всех видах — поверили, что эта зараза, которая и так была неприлично долго, кончается, иначе бы ковидные больницы обратно не переделывали, чтобы через месяц переделывать снова. Я до конца лета надеялся хотя бы в ноябре слетать понырять в теплые моря. Сейчас морально готовлюсь к мутному холодному Черному морю следующим летом.

Ну а как, если стадного иммунитета у нас накопилось процентов 20 за 8 месяцев? Нужные для остановки эпидемии больше 60% такими темпами не наберутся примерно никогда — иммунитет со временем выветривается. Надежда только на вакцину. Нас обещали начать массово вакцинировать в октябре, ноябре, последнее, что я слышал: начало следующего года. То есть, до обещанного обострения не успеваем.

В таких условиях одни граждане просто забивают на все предосторожности, бросаясь в объятия фатума, другие прячутся за маску, как в последний окоп, и выталкивают из транспорта очевидных кретинов, которые отказываются надевать маски из каких-то своих кретинских соображений.

При этом локдауна нет. В Европе закрываются, как весной, у нас что закрыто? Да ничего, только рассадка в кино через кресло. Помните, как летом мы следили за коэффициентом заражаемости, который должен быть меньше скольки-то там, чтобы открылись магазины-рестораны? И власть нам строго так говорила: «Не открою, пока безопасных показателей не будет». Сейчас по этим показателям все полагается закрыть, засыпать сверху дустом и забросать гранатами. Но мы продолжаем скакать по ТЦ и ТРЦ, ритуально натянув маску на подбородок.

Кстати, только в одном ТЦ из тех, где я бываю, измеряют температуру на входе. Ну, как измеряют — делают вид. И если уж президент России Владимир Путин заявил, что «пока регионы стараются не вводить жесткие ограничения из-за коронавируса», то регионы будут стараться не вводить жесткие ограничения с утроенными усилиями.

Еще раз — весенние рекорды по заболевшим мы бьем каждый день. Весной была самоизоляция, страна в принудительном отпуске — читай карантине — на полтора месяца, границы закрыты, цифровые пропуска. Гулять было нельзя при куда как меньшем количестве заразившихся…

Вчера тот же федеральный Роспотреб выкатил осенние запреты.

Он ввел масочный режим.

Что? Его же никто не отменял.

И запретил работу ресторанов/клубов с 23.00 до 06.00. Почему в ресторане можно сидеть в 22.30, но нельзя в 02.30, когда народу там очевидно меньше, какой в этом смысл? Да никакой — см. эпиграф.

Я спросил на прошлой неделе у человека, имеющего прямое отношение к госуправлению, и не здесь, а в Москве: «Почему не закрываемся?». Спорим, вы догадались, что он ответил? Да: «Денег нет».

Власть честно и местами бестолково пыталась что-то сделать, не получилось, теперь в росте короны будут виноваты безответственные безмасочные и социально недистанцированные граждане. Что, с одной стороны, так и есть, с другой — как будто эта власть своих граждан в первый раз видит. Ждать чего-то другого, открыв все, смешно просто. Вот почему школы не на дистанте, только каникулы на неделю продлили? Да потому что по уму-то надо, но сил ни у кого нет на дистант, ни у родителей, ни у учителей.

Остается только принять к сведению, что мы по факту перешли на шведскую модель, а у власти кончилось все, и пряники, и кнуты, осталось только немного свободных коек в госпиталях.

Так что мы теперь все сами: проводим самодиагностику, в скорую не звоним, маски носим, если не хотим оказаться в ночной очереди на КТ, безмасочных из автобуса тоже — но не выталкиваем, а нежно выгоняем — сами.

«Так и живем» (с) Харли Квинн.

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