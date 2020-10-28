Автосалоны России остались без машин. Покупатели «берут что есть, пока не подорожало»

Дефицит самых популярных моделей и комплектаций испытывают автосалоны страны. В условиях высокого спроса им нечего предложить покупателям, а машину под заказ нужно ждать 3 месяца, без фиксации цены.

В России сохраняется высокий спрос на автомобили, но многих популярных моделей просто нет в наличии. В салонах людей убеждают покупать то, что есть, пугая ростом цен, пишет AutoNews.

Прогнозы дилеров не оправдались, дефицит автомобилей популярных марок и моделей в России сохраняется. Цены растут, спрос стабильно высок, а на складах у дистрибьюторов почти не осталось популярных комплектаций. Эксперты уверены, что ситуация не улучшится до середины 2021 года.

Причин тому несколько. Сохраняется отложенный спрос, который образовался в результате трехмесячного закрытия салонов, нестабильный курс рубля подталкивает россиян делать крупные покупки. Но автопроизводители боятся поставлять слишком много машин, опасаясь, что они застрянут на складе.

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На нехватку автомобилей в наличии и долгое ожидание версий под заказ сообщили, например, в компании Major, в портфеле которой находится несколько популярных в России брендов. В частности, самых популярных моделей Lada с вариаторами представлено всего несколько штук, остальные — в неходовых топовых версиях на механике.



«Седанов Lada Vesta на вариаторах у нас вообще не осталось, все только на механике, — рассказали в автосалоне на Новорижском шоссе корреспонденту Autonews.ru, которая представилась покупателем. — Универсалы Lada SW Cross тоже только на «ручке», в наличии с вариатором есть только один экземпляр. С наличием автомобилей очень тяжело, как все началось с марта, так и продолжается — август, сентябрь, октябрь, а ходовых версий все не хватает. Можно сделать предзаказ, но его придется ждать три месяца. За это время цена может измениться, потому что курс рубля постоянно скачет и по какой цене нам придется выкупить ее у завода, совершенно непонятно. Зафиксировать цену даже по предоплате не получится, можно только забронировать автомобиль».

При этом в салонах, где популярные комплектации все же есть, покупателям нередко навязывают дорогие дополнительные опции.

Машин без дополнительного оборудования у нас не осталось, но лучше брать из наличия, потому что никто не знает, как изменится цена на момент поставки, — рассказали в автосалоне в Ярославле, где есть несколько SW Cross на вариаторе. — К нам недавно приезжали из Москвы за «Нивой», потому что в столице все разобрали, приезжают покупатели из Архангельска, Вологды, Костромы. Если у нас и в Москве еще можно найти варианты, то в регионах почти ничего нет.

У «Автопраги», московского дилера Skoda, в наличии нашлось порядка 140 автомобилей. В основном — кроссоверы Kodiaq и седаны Rapid, при этом последние — в основном на «механике» и в топовых версиях.

В «Автомире» рассказали, что в наличии у них есть ограниченный набор автомобилей. Собранные же по желанию клиентов комплектации придется ждать только в декабре-январе. К примеру, из Kia Sportage, которые есть на складах, среди стартовых версий «классик» и «комфорт» с автоматической коробкой передач, 2-литровым мотором и передним приводом можно выбрать всего из двух вариантов. И они уже оснащены рядом дополнительных опций — задние парктроники, предпусковой прогрев двигателя и фирменные коврики.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский рассказал, что весь модельный ряд Volkswagen находится в дефиците. Особенно модель Polo. Также заметно не хватает Tiguan и Touareg. Средний период ожидания в зависимости от модификации может составить от одного до двух месяцев.

В премиум-сегменте по брендам Jaguar Land Rover, а также Chevrolet и Cadillac мы продолжаем фиксировать дефицит всего модельного ряда. Надеемся, что ситуация улучшится в декабре, — поделился Каменский. — По Cadillac ожидаем поставку XT5 и XT6, по Chevrolet — Traverse. Количество Chevrolet Tahoe сейчас также крайне ограничено. Практически закончились и Cadillac Escalade.

В дирекции развития продаж ГК «Бизнес кар» сообщили о дефиците по всем моделям Toyota и Lexus. «Разница лишь в объемах нехватки в зависимости от моделей. В случае с Camry, если необходимого сочетания комплектации и цвета не найдется на складе или в ближайшей поставке, придется заказывать отдельно и ждать 1,5-2 месяца. Модельный ряд Lexus, а также модели Land Cruiser приходится ждать от трех месяцев, если нужных нет в наличии. Это также связано с существенным спросом и сложной логистикой», — отметили в компании.

При этом эксперты рынка уверены: в сентябре большинство дилеров могли бы продать на 20% больше автомобилей, если бы не были ограничены товарными запасами. Но и привозить сейчас максимум машин, а потом оказаться с переполненными стоками, не хочет никто.

Это рыночная экономика, в которой нужен баланс. И эта ситуация дилерам выгодна — мы наконец-то можем продавать автомобили по рыночной стоимости без скидок, — комментирует ситуацию вице-президент ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев.

Тем временем цены на автомобили растут, в сентябре производители повысили цены на ключевые модели, в массовом сегменте авторынка это коснулось практически всех компаний. На сумму от 5 до 35 тыс. руб. подорожала половина модельных линеек KIA и Hyundai, большая часть автомобилей Renault, почти половина моделей Skoda. Самое значительное подорожание заметили у Volkswagen — от 20 до 150 тыс. руб., это 0,9-6,3%.

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