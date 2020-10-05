Алкоголь и машины вместо бриллиантов. Куда инвестировать, чтобы получить 500% прибыли

Во что вкладывать деньги, чтобы ваши потомки не отказывали себе в бутерброде с маслом и черной икрой? Нет, скупать диадемы, усыпанные бриллиантами и диадемами, и оригиналы Ван Гога не стоит. Можно, конечно, но есть куда более прибыльные активы.

Индекс предметов роскоши Knight Frank подсказывает, на что стоит тратить:

+564%. Редкие сорта виски

На протяжении десяти лет Knight Frank Rare Whisky Index стремительно рос вверх и дрогнул только в начале 2020-го, когда из-за пандемии COVID-19 пришлось перенести несколько важных аукционов, а бары и рестораны закрылись на карантин.

Что будет с ценами на алкоголь после пандемии пока не ясно, но исследование, проведенное агентством Rare Whisky 101 совместно с Университетом Южной Африки в 2019 году, показало, что привлекательность актива не падает даже тогда, когда вниз идут традиционные рыночные индексы.

В 2019 году бутылка виски 1926 года ушла на аукционе Sotheby’s за рекордные £1,5 млн.

+194%. Классические автомобили

2010-е стали невероятно успешными для рынка исторических автомобилей, однако за 2019 год индекс HAGI Top, отображающий динамику стоимости редких авто и мотоциклов, упал на 7%. Это связывают с изменениями в экологическом законодательстве многих стран, однако к апрелю 2020-го индекс вырос на 3%, в самом хорошем положении оказались продавцы раритетных Ferrari.

В первом полугодии 2020-го самым дорогим лотом автомобильных торгов стала модель Bugatti Type 55 Super Sport Roadster 1932 года, которая продана на аукционе Bonhams за $7,1 млн.

+175%. Монеты

Рынок заметно вырос за прошедшие десять лет и останавливаться не намерен: к концу 2019-го доходность актива возросла еще на 3%.

Серебряный доллар «Распущенные волосы» 1794 года — самая дорогая монета, проданная в 2013 году за $10 млн.

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+141%. Произведения искусства

В последнее время все реже бьются персональные рекорды художников, на рынке появляется все меньше работ модернистов, но арт-рынок продолжает расти. Среди очевидных трендов — рост цен на работы уличных художников и постепенно увеличивающийся спрос на женские произведеия.

Экономический кризис может спровоцировать распродажи частных коллекций на фоне неугасающего покупательского интереса: посткарантинные аукционы современного искусства Christie’s и Sotheby’s прошли с невероятным успехом, а новое поколение коллекционеров охотно покупает произведения искусства онлайн.

Стальной «Кролик» (1986) Джеффа Кунса побил в 2019 году рекорд стоимости работы живущего художника: на аукционе Christie’s он продан за $91 млн.

+120%. Коллекционное вино

В топах продаж по-прежнему вина Бургундии и Бордо, но аналитики Knight Frank считают, что ключ к успеху в коллекционировании — разнообразие. Надежными активами остаются редкие вина Калифорнии и северной Италии, а также винтажное шампанское.

$30 млн за 17 тыс. бутылок вина — рекорд для частной коллекции, установленный отделением Sotheby’s в Гонконге в 2019 году.

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