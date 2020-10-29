«Самоизоляция и ограничения никому не помогут. Наоборот, нужно быть активным и бодрым»

Илья Коноплев уверен, что режим ограничений и самоизоляции вредит не только бизнесу, но и обычным горожанам, которых отправили по домам. Ведь без физической нагрузки иммунитет ослабевает.

Предприниматель Илья Коноплев в 2018 г. в колонке на DK.RU рассказывал, как один поход к врачу полностью изменил его жизнь. Врачи обнаружили у него рак поджелудочной железы. Опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной. С тех пор он серьезно изменил свою жизнь: прекратил быть трудоголиком, стал больше путешествовать, заниматься только тем, что доставляет ему удовольствие .

С самого начала пандемии Илья Коноплев выступал против ограничений и самоизоляции:

Эффективность ограничений и самоизоляции, которые ввели в городах России из-за коронавируса, сложно оценивать. Мы не знаем, что было с заболеваемостью на самом деле. Я не верю в статистику, я такой человек, который понимает, что у нас могут нарисовать любые цифры под определенную задачу.

Сейчас, когда вокруг говорят о второй волне коронавируса и вводят новые ограничения в городах России, Илья объясняет, почему локдаун не нужен: ни бизнесу, ни горожанам.

Илья Коноплев, директор по развитию площадки «Фитнес-эксперт»:

— Сейчас не время. Или наоборот? Собирали мы тут с коллегами кэмп в Сочи. Это как фитнес-тур, только шире. В пакет участия включены тренировки, и их довольно много, но посещать их необязательно. Есть территория курорта, доступная для гуляния, вечерние тусовки — не только фитнес-активности.

И мне коллега из нашей отрасли пишет, что да, гуд, но сейчас не время. Вроде как, болеют же все. Жопа полная же вокруг.

И я в таких случаях удивленно вскидываю бровь, то есть мы готовы поверить тому, что нам навязывают, засесть дома и начать категорически «не болеть», не задумываясь, что те, кто всячески старался не заболеть, почему-то тоже теперь болеют, а ношение маски и самоизоляция продолжает увеличивать прирост цифр в отчетах.

То есть мы должны остановить все, чем живем, смириться с тем, что клиенты теряют интерес к бизнесам, перестают покупать, оплачивать услуги, потому что «сейчас не время», а нам надо «затянуть пояса» и «набраться сил»?

А ничего, что мы делаем эти активности именно для того, чтобы набраться сил, потому что это именно так и работает: когда ты меняешь свою привычную среду, другая среда дает тебе возможность иначе мыслить.

Ты своими действиями создаешь импульсы действий для других людей, бизнесов, событий, чтобы им меньше хотелось затаиться, опустить руки и поверить в то, что вирус «гуляет по планете». Он, может, и гуляет, но это не значит, что мы должны верить в масштабы, которые нам показывают, потому что их показывают для чего-то. И это что-то находится за пределами наших интересов, интересов наших близких и нашего бизнеса.

Весной они говорили, что нельзя летать в самолетах и закрыли границы, остановили туризм, сейчас почему-то летать можно, но нельзя бывать в ресторанах ночью, это опасно. Нельзя работать всем коллективом на работе, это тоже опасно, а тем, кто нарушает, — штраф.

Им нужны штрафы, чтобы пополнять бюджеты, и ограничения должны быть такими, чтобы их можно было проверить, поэтому в ночные клубы теперь надо регистрироваться по QR-коду. Это не сделает наши бизнесы доступней для клиентов, но и наша статичная позиция не поможет нам.

Нервы, информационный фон, окружающее давление и общее напряженное поле надо принципиально и с усилием менять. Менять, чтобы не верить, чтобы не соглашаться, чтобы показывать, что можно иначе, что можно, несмотря на то, какой кривизны рисуют графики, поддерживать свое здоровье и свое хорошее настроение.

Да, делать это именно сейчас — когда мест в больницах не хватает, когда поступления денег становятся меньше, когда непонятно, что будет завтра. А завтра будет то, что ты сам себе в голове организуешь, и пока ты позволяешь другим организовывать твою голову, будет «не время».

Если вы хотите поддерживать себя и своих близких энергией, быть бодрым и мыслить, используйте ту информацию, которая вокруг, а не поддавайтесь этому «сейчас не время».

Я пробую разные технологии велнеса, чтобы не становится частью этого психоза. Сейчас самое время, и вариантов у нас с вами масса.

В логике велнеса лежат четыре технологии, каждая из которых не может и не должна быть основой нашей жизни, но именно на них опирается такое понятие, как энергичность человека: физическая активность, качественный отдых, правильный сон и нормальное питание. Есть еще критическое мышление, управление информацией, и из этого всего собирается управление стрессом. Как основа комфортного, а следовательно, бодрого времяпровождения человека.

Органично вставлять элементы этого конструктора, не становясь фанатом ЗОЖ, но при этом делая свой мир комфортным, — это задача. Тогда и вирусы в голове и теле не будут место занимать, а будут существовать себе спокойно параллельно.

Именно своими действиями мы формируем отношение окружающих к тому, что мы делаем, как и зачем.

Мы болеем прежде всего в голове. Это мир маленьких шагов во имя комфорта, а не сверхусилий во имя достижений. Когда у тебя есть энергия, то усилия направляются туда, куда надо.

И, конечно, надо думать своей головой и верить только своим глазам. Все, что мы читаем, — это искаженные в чьих-либо интересах данные.

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