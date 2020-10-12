Минфин хочет продлить льготную ипотеку, обяжут ли Google продать Chrome. Главное за день

Минфин предложил продлить льготную ипотеку до конца следующего года

Министерство финансов России разработало проект постановления правительства, согласно которому предлагается продлить программу льготной ипотеки до 31 декабря 2021 г. и более чем в три раза увеличить общую сумму кредитов, по которым банкам возместят недополученные доходы, — с 900 млрд до 2,8 трлн руб.

Банки инициативу Минфина поддерживают: программа льготной ипотеки в этом году стала, возможно, самой эффективной мерой поддержки строительной отрасли и предопределила рекордный спрос на ипотечном рынке, говорит зампред ВТБ Анатолий Печатников.

При этом программа льготной ипотеки привела к пузырю на рынке жилья, говорили эксперты.

Обяжут ли Chrome продать свой браузер

Минюст США и Генпрокуратура рассматривают вопрос о том, чтобы обязать Google продать браузер Chrome и часть своего рекламного бизнеса, сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники. Органы власти расследуют дело о предполагаемом нарушении Google антимонопольного законодательства: компания использует свой контроль над самым популярным веб-браузером в мире, чтобы контролировать поисковую выдачу.

Если такое решение будет принято, оно проложить путь к первому за последние десятилетия разделу американской компании по решению госорганов.

Дискуссия о том, как ослабить контроль Google над мировым рынком цифровой рекламы объемом $162,3 млрд, продолжается, и никаких окончательных решений не принято. Но прокуратура обсуждала это с экспертами по рекламе, отраслевыми конкурентами и издателями, — пишет издание.

Кроме того, Минюст готовит отдельный антимонопольный иск, который касается использования Google своей мобильной операционной системы Android для контроля поисковой выдачи.

Нобелевскую премию по экономике дали за развитие теории аукционов

Нобелевскую премию по экономике получили ученые американского университета Стэнфорд Пол Милгром и Роберт Уилсон с формулировкой «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Комитет премии отметил их вклад в науку, принесший «пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру».

Ученые много работали в теории аукционов. Уилсон пришел к выводу, что участники аукциона с общей конечной ценой делают ставки ниже собственной рациональной оценки, потому что опасаются «проклятия победителя» — заплатить за актив больше реальной цены. Милгром показал, что в аукционах с частными конечными ценами максимальная информированность покупателей об оценках актива другими участниками увеличивает, а не уменьшает ожидаемую выручку продавца.