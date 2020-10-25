Уральские айтишники запустили социальный проект по развитию донорства крови

Каждый третий человек нуждается в переливании крови в течение жизни. Чтобы поддерживать нужный уровень запаса крови, необходимо 40 доноров на 1 тыс. человек. В России сейчас — всего 15.

Проект по развитию осознанного донорства «IT-донор» запустила Оксана Дунина, партнер по продуктам екатеринбургской компании Artsofte.

Впервые [я] сдала кровь в университете 14 лет назад. А немного позднее начала помогать организовывать дни донора в УГТУ-УПИ (нынешний УрФУ). Еще тогда меня удивляло, насколько скудна популяризация донорства при достаточно большом запросе на кровь. Часто мне писали люди, родным которых нужна была кровь, а точнее, доноры для возмещения полученной крови в больнице. Судя по всему, за 13 лет ситуация не поменялась сильно. Но я верю, что ИТ-сообщество может внести свой вклад и изменить ситуацию, став примеров для всех отраслей, всех людей, тех, кто занимается вопросом донорства на уровне государства, — рассказывает Дунина.

Суть проекта — создать активное донорское сообщество из представителей ИТ-отрасли, которые хотят менять мир к лучшему и готовы сдавать кровь, чтобы помогать другим людям:

К концу 2019 года в России насчитывалось 1,8 млн ИТ-специалистов, что соответствует 2,4% от общего количества людей, занятых в экономике. ИТ — социально ответственная и активная отрасль. Несмотря на то, что айтишников много, в отдельных агломерациях мы сплочены и дружны. Все друг друга знают.

Проект стартует в Екатеринбурге. Уже в ноябре, с 9 по 13 число, состоится пилотная «Неделя ИТ-донора». Договоренности с городскими станциями переливания крови достигнуты. Правила сдачи крови и информация о пунктах приема опубликованы на сайте проекта.

Затем инициативу планируют тиражировать по всей стране. В течение 2021 г. будут проведены сразе три «Недели ИТ-донора» в разных городах России, причем во всех городах мероприятия будут проходить синхронно.

Кроме того, участники проекта планируют проводить образовательную работу, продолжает Оксана Дунина:

Люди не сдают кровь по разным причинам: кто-то об этом просто не задумывается или не понимает важности, кто-то беспокоится, что это может быть вредно. Поэтому мы будем проводить образовательную работу, рассказывая о донорстве, развинчивая мифы. Ведь это не просто добрые дела, сдавать кровь действительно полезно для здоровья! (Конечно, если у вас нет противопоказаний). <...> Каждый третий человек нуждается в переливании крови в течение жизни. Нам всегда кажется, что конкретно «меня» это не коснется. Но это не так.

По данным системы «Донорский светофор», запас донорской крови в Екатеринбурге достиг критического минимума. Похожая ситуация сложилась во многих городах страны. Чтобы поддерживать нужный уровень запаса крови, необходимо 40 доноров на 1 тыс. человек. В России сейчас — всего 15. И ситуация ухудшилась в связи с пандемией коронавируса.

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