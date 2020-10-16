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«Эта работа дает понять, что ты нужен людям». Предприятия Урала развивают соцволонтерство

«Эта работа дает понять, что ты нужен людям». Предприятия Урала развивают соцволонтерство
Иллюстрация: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Уральские династии Демидовых, Строгановых, Яковлевых известны не только как основатели уральской металлургии, но и как благотворители. Эту традицию промышленников предприятия поддерживают и сегодня.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

Сегодня любое крупное предприятие — не только источник налогов и рабочих мест для региона. От промышленности всегда ждут социальных вложений. Так сложилось исторически: уральские промышленники наряду со строительством заводов возводили церкви и школы, благоустраивали города, помогали малоимущим. Пример тому — история легендарного Верх-Исетского завода.

Начиная с 18 века его владельцы вместе с заводом развивали городскую среду, помогали нуждающимся. Первый прогулочный пароход, первый велодром, первые футбольные поля, первый ипподром, первый народный театр, образцовый госпиталь с аптекой и огромной патолого-анатомической коллекцией, школы, пожарная часть, богадельня, детский приют, храмы и даже общество трезвости в Екатеринбурге — все это в свое время было создано на средства Верх-Исетского завода.

Достойными продолжателями этих традиций стали предприятия Группы НЛМК ВИЗ-Сталь и ВИЗ. Ежегодно компании инвестируют в социальную сферу десятки миллионов. В первую очередь визовцы помогают своим ветеранам и незащищенным жителям города: воспитанникам социального центра «Каравелла», в который входит детский дом №7 и центр поддержки малообеспеченных и неблагополучных семей.

Бессменным шефом детского дома №7 в Екатеринбурге завод выступает более 30 лет. Шефская помощь началась еще в 90-е, когда вся российская экономика переживала системный кризис. Тогда город облетел призыв о помощи сиротам, количество которых стало резко расти. ВИЗ, который и сам переживал непростые времена, откликнулся первым. Заводчане собирали детские игрушки, одежду и обувь, работницы вязали теплые вещи — каждый хотел помочь. Со временем бескорыстная помощь сиротам переросла в благотворительную программу, которую  в наши дни продолжает ВИЗ-Сталь.

Праздник в детском доме

Металлурги помогают детскому дому с ремонтами, приобретением бытовой техники и мебели, поздравляют с днем рождения подопечных, дарят подарки, организуют праздники, спортивные соревнования, досуг в каникулы и др.

Помощь на добровольных началах

В последние несколько лет на заводе активно развивается волонтерское движение — сотрудники ВИЗ-Стали и дочерних предприятий «ВИЗ», «ВИЗ-Брокер» добровольно и безвозмездно помогают другим людям и улучшают мир вокруг.

Сегодня волонтерское движение на заводе стало отдельной масштабной социальной программой, ориентированной в том числе на развитие молодых кадров. Она позволяет работникам проявить себя, получить опыт ведения собственных проектов, навыки работы в команде. Мы поддерживаем стремление заводской молодежи делать добрые дела и оказываем необходимую помощь, — рассказывает начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

Социальное волонтерство входит и в профессиональные конкурсы, которые проводят на предприятии для молодых специалистов.

Дмитрий Кобанцев
Дмитрий Кобанцев
инженер
Я участвовал в конкурсе «Молодой лидер», который состоит из разных этапов — это и самопрезентация, и командная работа, и спорт с творчеством. Но больше других мне запомнился этап социальной волонтерской работы — когда ездили в интернат к людям с синдромом Дауна, общались, играли, дарили подарки. А еще — к ветеранам ВИЗ-Стали: тем, кто стоял у истоков завода. Так получилось, что я доставил социальную помощь ремонтнику, который когда-то работал на участке, где теперь работаю я. Мы много разговаривали, обсуждали, как было тогда, как сегодня. было интересно и ему, и мне. Меня это очень вдохновило. Это, наверное, главное в волонтерстве — оно дает почувствовать сопричастность, дает понять, что ты нужен людям.

Волонтерские мероприятия на предприятии проходят регулярно, и с каждым разом к ним подключается все больше неравнодушных заводчан. Сегодня уже более 150 работников ВИЗ-Стали и ВИЗа оказывают помощь нуждающимся, участвуют в озеленении, уборке и благоустройстве городских территорий, создании новых социальных объектов. 

Акция «Чистый берег»

Добровольцы очистили от мусора берег Верх-Исетского пруда, помогают с ремонтом подшефному детскому дому и Успенскому храму, заботятся о бездомных животных в приюте, проводят просветительские акции и т. д.

Волонтеры почистили берег Верх-Исетского пруда

В этом году в Группе НЛМК прошел первый конкурс волонтерских проектов, победители которого получают финансовую поддержку до 100 тыс. руб. на реализацию своих идей. Работники ВИЗ-Стали активно участвовали в проекте и вошли в число победителей, а это означает, что будут реализованы новые добрые волонтерские дела.

«Пандемия не страшна, когда мы рядом»

В последнее время ВИЗ-Сталь — как, впрочем, и многие другие предприятия — сместила вектор социальных вложений: из-за пандемии региону и его жителям потребовалась особая поддержка.

Вместе с другими уральскими предприятиями Группы НЛМК в Ревде, Березовском, Нижних Сергах завод оказывал материальную помощь свердловской медицине по закупке аппаратов ИВЛ и медицинских автомобилей для областных больниц, СИЗов и спецодежды для медперсонала и т. д.

Приоритетным направлением стала забота о заводских ветеранах — тех, кто в силу возраста и состояния здоровья попал в особую группу риска. Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер Группы НЛМК в городах присутствия, запустил масштабную программу «Мы рядом»: пожилым сотрудникам — бывшим и настоящим, а также просто горожанам добровольцы доставляли продукты и товары первой необходимости 

На волонтеров с самого начала пандемии и по сей день легла дополнительная нагрузка. На предприятии действует горячая линия — чтобы ветераны завода могли позвонить и попросить о помощи. Но этого показалось мало: добровольцы сами обзванивают бывших сотрудников, спрашивают, нужна ли им помощь с покупкой продуктов, лекарств, бытовыми заботами. Заявки выполняют в тот же день.

На плечи — и ноги — волонтеров также легла доставка подарочных наборов, которые фонд «Милосердие» специально сформировал для социально незащищенных групп населения и направил во все города, где находятся предприятия Группы НЛМК. Начиная с весны, когда объявили ограничительные меры из-за пандемии, добровольцы после трудового дня развозят по адресам тяжелые пакеты. В наборе несколько видов консервов и круп, макароны, сахар, печенье, конфеты, растительное и сливочное масло, бытовая химия и другие товары первой необходимости — все это вытягивает на 10 кг.

Проект «Мы рядом»

За время пандемии волонтеры развезли более 4000 таких пакетов. Сами волонтеры при этом были в полном защитном обмундировании: маски, перчатки даже на 30-градусной жаре. На заводе строго следят за соблюдением профилактических мер

Волонтеры рассказывают о важности мер профилактики

Сами же волонтеры в начале пандемии провели большую просветительскую работу в коллективе, рассказывая о мерах безопасности и о том, зачем их соблюдать, и контролируя их выполнение

Волонтеры уверены, что их деятельность важна — не только для тех, кому они помогают, но и для них самих.

Волонтерство повышает личную эффективность. Ведь мы занимаемся этим в свое свободное время, нужно организовать вечер так, чтобы успеть обзвонить ветеранов и объехать их. Такая работа организует человека, плюс мы получаем жизненный опыт. С ветеранами завода интересно поговорить, они много рассказывают о том, как они раньше работали. И, конечно же, очень приятно получать благодарность, — делится впечатлениями Дмитрий Пряхин, начальник отдела организации перевозок ВИЗ-Стали.

Помощь ветеранам — постоянно действующая программа ВИЗ-Стали. Средства идут на оплату дорогостоящих медицинских препаратов и услуг, путевки в санатории-профилактории, адресную материальную помощь и ежегодную прибавку к пенсии. В списках — более 2000 бывших сотрудников предприятия, вышедших на пенсию. Но материальная поддержка — только часть помощи. Большое внимание совет ветеранов уделяет вовлечению людей пожилого возраста в культурные и спортивные мероприятия, которые проводятся на заводе.

Экскурсия для ветеранов

Традиционными стали праздничные встречи бывших заводчан в День пожилого человека, День металлурга и День Победы с участием руководителей ВИЗ-Стали и ВИЗа. Ветераны — активные участники мероприятий корпоративной спартакиады: шахматно-шашечных турниров, соревнований по настольному теннису, дартсу. Для бывших металлургов проводят экскурсии по цехам ВИЗ-Стали и ВИЗа, встречи с молодыми металлургами

«Стальное дерево» пустило побеги на Урале

Еще одна социальная инициатива, которую предприятия Группы НЛМК реализуют в регионах своего присутствия через фонд «Милосердие», — грантовая программа «Стальное дерево». Это конкурс социальных проектов, победители которого могут получить 300 тыс. руб. на реализацию своей идеи.

Программу «Стальное дерево» запустили в 2017 г. — это был год экологии и предполагалось, что в конкурсе будут участвовать проекты только из этой сферы. Но выяснилось, что под экологией люди понимают не только охрану природы, но и такие простые и понятные каждому вещи, как, к примеру, благоустройство двора и создание детской площадки. Экология — как забота о пространстве для жизни. Сегодня «Стальное дерево» — это конкурс городских проектов, — рассказывает Евгения Донских, руководитель благотворительного фонда «Милосердие».

В Свердловской области побеги «Стального дерева» выросли уже в нескольких городах — помимо Екатеринбурга это Березовский, Ревда, Нижние Серги.

Детская площадка по программе «Стальное дерево»

Участники презентовали, защитили и получили деньги для реализации таких проектов, как создание игровых и спортивных площадок, благоустройство сквера, строительство входной группы для городского мемориального комплекса, экстрим-парк и т. д.

За четыре года работы программы на Урале реализовали уже около двух десятков инициатив. Вначале в конкурсе принимали участие только сотрудники предприятий Группы НЛМК, а сейчас представить на конкурс свой проект может любой желающий. Для этого достаточно подать заявку на сайте проекта

Расширились и направления программы: мы рассматриваем проекты в сфере поддержки семьи, улучшения здоровья, борьбы с наркотиками, благоустройства территории, высадки деревьев. Людям в первую очередь нужно самое малое — решение простых вопросов. Например, куда пойти гулять с детьми, где заняться спортом. В ответ на социальные потребности людей и существует эта программа. От нас — финансирование, от них — инициатива и реализация, — комментирует Евгения Донских.

Благодаря «Стальному дереву» Екатеринбург и Ревда уже получили несколько современных спортивных и детских игровых площадок, Березовский — экстрим-парк, Нижние Серги — площадку для пляжного волейбола и обновленный сквер. И это далеко не весь список добрых дел металлургов-добровольцев и их последователей.

Площадка на ул. Татищева возникла благодаря «Стальному дереву»

 В октябре волонтеры ВИЗ-Стали Ольга Щербо и Елена Крылова презентовали сразу два новых проекта программы «Стальное дерево». Всего за год они превратили старый сквер на ул.Татищева в огромный парк бесплатных развлечений для детей и подростков, оснащенный современным и безопасным игровым и спортивным оборудованием

Топ-менеджмент ВИЗ-Стали высоко оценивает деятельность заводских волонтеров.

Мы благодарны нашим волонтерам и гордимся тем, что такие люди есть в нашем коллективе, что они уделяют свое личное время для решения важнейших социальных задач. Только общими усилиями мы сможем достойно ответить вызовам сегодняшних непростых времен, — уверен генеральный директор завода Станислав Ольков.

Фото для публикации предоставлены пресс-службой ВИЗ-Стали

Автор: Мария Смирнова
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