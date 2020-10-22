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Деревянные дома Екатеринбурга оснастят видеонаблюдением

Деревянные дома Екатеринбурга оснастят видеонаблюдением
Иллюстрация: аккаунт Алексея Вихарева в Facebook

Решение приняли городские власти после серии поджогов, которые произошли весной 2020 года в деревянных бараках Уралмаша и Пионерского поселка и привели к гибели людей.

#БЕЗОПАСНОСТЬ#ГОРОД#НОВОСТИ

Главы администраций районов Екатеринбурга получили предписание от городских властей запроектировать в бюджете средства на установку видеокамер в кварталах города с деревянными домами. Об этом рассказал депутат городской думы Алексей Вихарев на своей странице на Facebook.

Помните ту жуткую историю с массовыми поджогами и маньяком-пироманом, который терроризировал Екатеринбург этой весной? Когда злодея поймали, я добивался внесения изменений в городские программы, чтоб видеокамеры следили за безопасностью не только на центральных улицах, но и в микрорайонах, где много ветхих и аварийных домов. Они в первую очередь находятся в группе риска по поджогам. Наконец, я получил ответ: главам администраций районов поручили предусмотреть дополнительное финансирование на установку видеокамер с возможностью передачи видеопотока в ГУ МВД, — написал Вихарев и добавил, что осталось проследить, чтобы при верстке бюджета об этом поручении не забыли.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что такое распоряжение действительно были направлены главам в администрации районов. Записи с камер видеонаблюдения будут направляться в региональные управления МВД, МЧС, ФСБ, а также в УМВД России по Екатеринбургу и Екатеринбургскую городскую единую дежурно-диспетчерскую службу, сообщает Znak.com.

По данным мэрии, сейчас на улицах Екатеринбурга установлено 1877 видеокамер. Записи с них также поступают в правоохранительные органы.

Напомним, весной в Екатеринбурге произошла целая серия пожаров. Сначала сгорели пять жилых домов на ул. Шефская, 22а, ул. Балаклавская, 3, ул. 40-летия Октября, 31 и 39, ул. Авангардная, 7. В 2014 г. эта территория попала в муниципальную программу развития застроенных территорий — дома по этим адресам подлежат сносу до 2025 г. В ночь на 27 марта произошел пожар в двухэтажном жилом доме на ул. Омская, 91. В результате погибло семь человек.

Автор: Инна Вейн
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