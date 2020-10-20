Мусорному полигону «Северный» добавят 25 гектаров

Полигон «Северный» расположен вблизи Верхней Пышмы. Власти города-спутника провели общественные слушания по увеличению территории свалки, и по их итогам внесли изменения в Генплан города и правила землепользования и застройки. Документы уже утвердила местная дума.

Карту с увеличенным «Северным» опубликовали в группе«Против расширения мусорного полигона „Северный“» во «ВКонтакте»

Напомним, на сегодня «Северный» — единственный действующий полигон ТКО близ Екатеринбурга. Он находится в ведомстве ЕМУП «Спецавтобаза». Полигон включен в Государственный реестр объектов размещения отходов и полностью соответствует нормам действующего законодательства. Однако мощности площадки на пределе — об этом неоднократно заявляли и различные источники во власти, и общественники. Глава «Спецавтобазы» Наталья Зубова в недавнем интервью порталу 66.RU сообщила, что при сегодняшней загрузке полигон будет заполнен к 2024 г. Чуть меньшие сроки — 2023 год — называл замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов. В конце прошлого года чиновник также сообщал, что на участке, смежном с существующим полигоном «Северный», власти намерены разместить новый мусоросортировочный комплекс (МСК).

Там будет автоматизированная сортировка с применением оптической сепарации, производством РДФ-топлива, производством техногрунтов. Более 80% отходов, складирующихся там, будут вовлекать в повторный цикл производства, — сообщал о планах властей в конце прошлого года Егор Свалов.

Как писал ранее DK.RU, ежегодно Свердловская область генерирует порядка 1,6 млн тонн отходов. Чтобы утилизировать их, в регионе хотят построить 14 мусоросортировочных комплексов. Два из них предназначены для обслуживания Екатеринбурга. Однако если по «Северному» полигону информация доступна, то по площадке для обслуживания южных микрорайонов города власти хранят интригу, поскольку эти сведения приводят к недовольству жителей. Так, в июле 2019-го о намерении построить мусоросортировочный завод заявила федеральная компания «Стандарт Рециклинг Групп». По планам, предприятие должно было разместиться на границе Екатеринбурга и Сысертского округа, в районе Большого Седельниково. Жители населенных пунктов, рядом с которыми планировалась свалка, начали протестовать против такого соседства. После этого власти заявили, что будут искать новый участок под МСК.

В текущем сентябре мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о строительстве мусорного полигона в Дегтярске. Однако областные власти поспешили опровергнуть эту информацию.

Власти рассматривают площадку под Дегтярском как одну из возможных, но никаких финальных решений не принято, — заявили в областном правительстве и добавили, что комментарий Высокинского не согласован с минЖКХ.

Тем временем Москва выделила деньги на рекультивацию Широкореченского мусорного полигона в Екатеринбурге, сообщает агентство ЕАН. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Экология» и начнутся уже в 2021 г. Отметим, Свердловская область одной из первых в России получит соответствующую субсидию из федерального бюджета. Выплаты будут производиться в три транша. Первый — в 99,5 млн руб. — поступит в регион в следующем году. Еще по 104 млн руб. придут в 2022 и 2023 гг.