Рекорд заболеваемости, отрицание карантина, сколько все же умерших. Главное о Covid-19

За последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса (дневной максимум за все время пандемии), 269 летальных исходов, выздоровели 9 704 человека, сообщил оперативный штаб. Всего насчитывается 1,431 млн заболевших, 24 635 умерших, 1 085 608 выздоровевших.

В Москве насчитывается 4999 заболевших за день, Санкт-Петербурге — 695, Московской области — 426, Нижегородской — 366, Ростовской — 353, Алтайской — 305. Более 200 случаев также в Красноярском крае, Свердловской, Архангельской и Воронежской областях.

Но смертность от коронавируса в России может оказаться в разы выше, чем заявляется официально. По словам бывшего демографа Росстата Алексея Ракшы, уволившегося летом из-за спора о показателях заболеваемости, избыточная смертность в России за апрель-сентябрь составляет около 115 000 человек, что в пропорции к численности населения ставит Россию рядом с Испанией и Великобританией, европейскими странами с самым высоким уровнем смертности от Covid-19.

Несмотря на заболеваемость вблизи максимальных показателей за все время пандемии, правительство Москвы не хотело бы вводить локдаун в столице. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Мы не хотели бы его (возможность введения локдауна) рассматривать, — сказал Ефимов в интервью телеканалу «Россия-24».

Не планируется закрывать и промышленные компании, так как они доказали, что умеют соблюдать эпидемиологические требования, добавил чиновник. Одно из основных требований мэрии — перевести на удаленку не менее 30% персонала, если при этом деятельность организации не пострадает.

Ранее неофициально сообщалось, что правительство и Кремль не рассматривают возможность повторного введения режима нерабочих дней, который действовал в России с 25 марта по 12 мая. Это объясняется разной эпидемиологической обстановкой в регионах, а также нежеланием раздражать бизнес и граждан.

При этом онлайн-сервис по сбору данных от работодателей о сотрудниках, перешедших на дистанционную работу, 12 октября начал давать сбои из-за высокой нагрузки — мэрия обвинила в этом бизнес, который начал передавать данные в последний момент. Так, компании «Нестле Россия» грозит штраф 300 тыс. руб. за нарушение указа о переводе сотрудников на удаленку, хотя представитель Nestle заявил, что компания не смогла загрузить информацию о работниках на удаленке на сайт мэрии по техническим причинам.

В то же время в Санкт-Петербурге руководство города решило ограничить время работы ресторанов до 23.00.

Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения, — прокомментировал введение ограничений вице-губернатор Евгений Елин.