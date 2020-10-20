Власти исключили повтор режима нерабочих дней. Треть МСБ его просто не переживет
«Запретить все — простой способ, но это вызовет раздражение людей и бизнеса». Борьбу с коронавирусом отдали на откуп регионам, но ни один губернатор не станет добровольно объявлять карантин.
Кремль и федеральное правительство сейчас не планируют снова вводить для всей России режим нерабочих дней, который действовал с конца марта до почти середины мая. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух чиновников, один из них заявил, что это исключено. Не планируется и отдельных обращений президента Владимира Путина к гражданам на эту тему. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявил об отсутствии планов о введении режима нерабочих дней и по подготовке спецобращения к гражданам.
Сейчас все решения о мерам борьбы с эпидемией коронавируса передали губернаторам, так как ситуация везде разная, говорит один из федеральных чиновников. Важнее всего вести разъяснительную работу с гражданами, отмечает он:
Запретить все — простой способ, но это вызовет раздражение людей и бизнеса.
Но ни один губернатор не станет самовольно объявлять карантин, так как это приведет к общественному недовольству и выходу людей на улицы, говорит источник, близкий к руководству одного из регионов.
По словам другого чиновника, коечный фонд для лечения больных коронавирусом сильно заполнен, но перегрузки пока нет, а система здравоохранения «везде держится, не падает».
В середине октября глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что не видит необходимости блокировать экономику или ее отдельные отрасли. При этом в последние дни в России фиксируется порядка 15 тыс. новых случаев коронавируса ежедневно, что больше весенних пиков.
Вместе с тем второй волны ограничительных мер в России ожидают 54% владельцев малого и среднего бизнеса — за месяц их число выросло на 7%, говорится в опросе Magram Market Research и Промсвязьбанка. При этом треть малого и среднего бизнеса заявляют, что не переживут вторую волну ужесточения карантинных мер. Если будут введены новые ограничения, то, как заявили 27% опрошенных, их бизнес может проработать в таких условиях более года, 11% — от полугода до года, 16% респондентов могут продержаться от трех до шести месяцев, 20% — от одного до трех месяцев, 13% не проработают и 30 дней, еще столько же ответить затруднились.
Большинство бизнесменов предпочли в ближайшее время сократить планы по расширению бизнеса и сосредоточиться на восстановлении или сохранении своих компаний. Тем не менее, рост выручки, который был отмечен предпринимателями в сентябре, позволяет надеяться на то, что положение бизнеса будет более устойчивым к изменению внешних условий, — прокомментировал Кирилл Тихонов, вице-президент, директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.