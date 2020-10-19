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Рост числа заболевших, рейды полиции и закрытие предприятий. Главное о COVID-19

Рост числа заболевших, рейды полиции и закрытие предприятий. Главное о COVID-19
Автор фото: Никита Дубинский. Иллюстрация: Екатеринбург.рф

В Свердловской области вновь растет число заражения коронавирусом. Жителей стимулируют носить защитные маски в общественных местах полицейскими рейдами.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В Екатеринбурге ужесточают масочный режим и грозят приостановить работу транспортных предприятий, допускающих к проезду пассажиров без масок. В выходные в ходе совестных рейдов полиции и муниципальной транспортной инспекции зафиксировано 259 случаев нарушения масочного режима в общественном транспорте, передает JustMedia.ru.

За выходные проверено 1 тысяча 105 единиц подвижного состава общественного транспорта и 112 такси. Проведены профилактические беседы, составлено 259 протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), в том числе в отношении 11 водителей и 5 пассажиров. Аналогичные рейды в городе запланированы до конца октября 2020 г.

Ранее полиция проверяла торговые центры и магазины. Штрафные санкции, предусмотренные за неношение масок, составляют от 1 до 30 тыс. руб. 

Автор: Анна Хлебникова
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