Рост числа заболевших, рейды полиции и закрытие предприятий. Главное о COVID-19

В Екатеринбурге ужесточают масочный режим и грозят приостановить работу транспортных предприятий, допускающих к проезду пассажиров без масок. В выходные в ходе совестных рейдов полиции и муниципальной транспортной инспекции зафиксировано 259 случаев нарушения масочного режима в общественном транспорте, передает JustMedia.ru.

За выходные проверено 1 тысяча 105 единиц подвижного состава общественного транспорта и 112 такси. Проведены профилактические беседы, составлено 259 протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), в том числе в отношении 11 водителей и 5 пассажиров. Аналогичные рейды в городе запланированы до конца октября 2020 г.

Ранее полиция проверяла торговые центры и магазины. Штрафные санкции, предусмотренные за неношение масок, составляют от 1 до 30 тыс. руб.