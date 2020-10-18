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15 тыс. случаев третьи сутки, закроют ли школы. Главное об эпидемии коронавируса за день

Сергей Кравцов
Сергей Кравцов. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Третий день подряд в России фиксируется порядка 15 тыс. заболевших коронавирусом, в отдельных регионах возник дефицит противовирусных препаратов. Как развивается вторая волна пандемии.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса, 185 человек умерли, 5 377 полностью выздоровели, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировано 1, 399 млн заболевших, 24 187 умерших, выздоровели 1 070 576 человек.

Количество заболевших третий день подряд находится на уровне вблизи 15 тыс. человек в сутки. 16 октября было зафиксировано 15 150 случаев, 17 октября — 14922. Больше всего инфицированных фиксируется в Москве: 4610 человек по состоянию на 18 октября, 674 — в Санкт-Петербурге, 460 — в Московской области. Более 200 случаев также в Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Воронежской, Архангельской областях, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

 

В Минздраве сообщили, что в аптеках ряда регионов наблюдается ажиотажный спрос на противовирусные, жаропонижающие и антибактериальные препараты, но больницах их дефицита нет. По данным мониторинга в системе маркировки на 8 октября, в обороте было 290 тыс. упаковок фавипиравира, 730 тыс. — лопинавира и ритонавира, 9,2 млн упаковок азитромицина, а также 8,7 млн — умифеновира, при этом произведенные объемы — больше. 

Школы закрывать на локдаун не планируют, сказал министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью ТАСС. По его словам, в разных регионах принимают разные меры, чтобы школы продолжали работу — в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации. Всего на определенный период, из-за сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, для посещения закрыты 88 школ — 0,22% от их числа. 

Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения, — заявил Кравцов. 

 
Автор: Андрей Пермяков
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