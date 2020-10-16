462 класса в свердловских школах закрыты на карантин из-за коронавируса

В Свердловской области осенние каникулы для школьников могут продлить из-за пандемии коронавируса, сообщил на брифинге министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

Вопрос зависит от развития ситуации с заболеваемостью в ближайшие недели. Если будут изменения, мы заранее предупредим родителей. Но прежде всего этот вопрос будет предметом обсуждения на региональном штабе. Каникулы начнутся вовремя — 26 октября, — сказал он.

Между тем информация о том, что каникулы в этом году продлятся две недели вместо стандартной одной уже распространяется в школьных чатах для родителей. В некоторых школах это было объявлено на родительских собраниях, посвященных итогам первой учебной четверти, сообщают читатели DK.RU.

Биктуганов также напомнил, что свердловским учителям старше 65 лет рекомендовано уйти на самоизоляцию. Их заменят выпускники и старшекурсники профильных институтов.

К настоящему моменту в регионе 462 класса закрыты на карантин из-за коронавируса. Всего за сутки на карантин ушли сразу 20 классов.

Кроме того, в регионе остаются детские сады, классы и одна школа на карантине из-за сезонной вспышки гриппа и ОРВИ. Однако пока ни один колледж, техникум или вуз не ушел в онлайн полностью. Хотя отдельные группы по разным причинам также могли перевести на дистант, — сказал Биктуганов.

Он подчеркнул, что в зависимости от ситуации может быть принято решение и о переводе школ на дистанционный режим работы. Но его должны согласовать в Правительстве РФ и Минпросвещения РФ.

Ситуация с распространением COVID-19 в Свердловской области продолжает стремительно ухудшаться. Каждый день заболевает более 200 человек.

Так, за минувшие сутки в регионе подтвердились 219 случаев коронавируса, пишет JustMedia.ru. В Екатеринбурге заболели 112 человек, в Асбесте — 15 человек, в Красноуфимске — 12 человек, в Нижнем Тагиле — сразу 28 человек. Оперативный штаб сегодня подтвердил смерть шести пациентов.

Всего за время пандемии коронавирус нашли у 32 193 жителей области, скончались 678 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 23 953 пациента.

По данным на 16 октября, в коронавирусных госпиталях находятся 5014 пациентов. 180 из них — в тяжелом состоянии, 169 — в реанимации, 100 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Александр Соловьев, врач, эксперт лабораторной диагностики, написал в колонке на DK.RU о том, что сейчас вирус распространяется быстрее, чем при первой волне. О скором выходе на плато не может быть и речи. По его словам, в европейских странах для борьбы с инфекцией предпринимают более эффективные меры, тогда как в России не торопятся вводить социальные ограничения: «Все сконцентрировано вокруг соблюдения масочного режима и, с посыла Москвы, началось обсуждение по выведению 30% персонала на удаленку».