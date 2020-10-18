Новым министром АПК региона стал бывший топ-менеджер Синары

Артем Бахтерев приступит к исполнению обязанностей главы министерства с 20 октября. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев, сообщили DK.RU в департаменте информполитики.

Бахтерев родился в 1987 г. В 2010 г. окончил УрФУ им. Ельцина по специальности «Обработка металлов давлением», в 2017 г. — магистратуру УрГАУ по направлению «Агроинженерия». До работы в министерстве был заместителем генерального директора Агрохозяйства «Каменское» (входит в Группу Синара). На госслужбу перешел в 2018 г.

Прежний министр АПК региона Дмитрий Дегтярев скончался летом 2020 г. от коронавируса. Ему было всего 43 года. Одно из своих последних интервью Дегтярев дал порталу DK.RU.