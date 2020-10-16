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Россияне должны и банкам, и друзьям. Как выросли долги и просрочка за 9 месяцев пандемии

Россияне должны и банкам, и друзьям. Как выросли долги и просрочка за 9 месяцев пандемии
Иллюстрация: pixabay.com

В России 12,6 миллиона единиц просроченных кредитов, показатель стабильно растет последние девять месяцев. В целом долги по налогам, ЖКХ и перед физическими лицами имеют 20% сограждан.

#НОВОСТИ

В России число просроченных кредитов банков и микрофинансовых организаций достигло рекордного показателя: 12,6 миллиона единиц. Эти цифры приводятся в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и бюро кредитных историй «Эквифакс».

Эксперты объясняют, что такой огромный рост просрочки по кредитам и займам — последствия пандемии. Год назад просрочек было на 12,5% меньше. Последние девять месяцев показатель показывает поступательный прирост на 80-500 тысяч ежемесячно.

Ожидается, что к концу года число просроченных кредитов и займов в стране достигнет 13,5 миллиона единиц: «то есть, каждая шестая ссуда, вероятно, окажется проблемной» — сказано в исследовании.

Больше всего просрочек по кредитам зафиксировано в Москве (803 тысячи), Подмосковье (597 тысяч) и Краснодарском крае (490 тысяч). Меньше всего проблемных ссуд в Ингушетии (8,1 тысячи), на Чукотке (9,9 тысячи) и в Магаданской области (14,4 тысячи).

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При этом по доле просроченных долгов лидируют Чукотка (43,8% от общего числа ссуд), Тува (38%), Алтай (22,8%). В Москве просрочены лишь 10,6% ссуд, в Московской области — 12,2%.

Напомним, в конце сентября Центробанк подчеркивал, что качество кредитного портфеля в банках России снижается последние полгода. Это связано с реструктуризацией розничных и корпоративных кредитов во время первой волны пандемии коронавируса.

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В целом, пишут «Известия» со ссылкой на исследования ВЦИОМа, около 20% россиян имеют просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ, а также перед физическими лицами. У 10% граждан размер долга находится в промежутке от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, менее 50 тыс. — у 8%, а более 500 тыс. — у 2%.

Просрочку до 50 тыс. большинство россиян воспринимает спокойно: свыше 80% респондентов заявили, что смогут при необходимости погасить ее в течение года. Те же, кто задолжал больше этой суммы, менее оптимистичны: справиться в сжатые сроки с взятыми на себя обязательствами в размере до 500 тыс. рублей смогут 39% респондентов.

Автор: Александра Клименко
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