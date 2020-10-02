«Любой вид кредитования, прежде всего беззалогового, может стать сейчас проблемой»

В конце июля 2020 г. Банк России снизил ключевую ставку до 4,25%, чем смягчил денежно-кредитную политику, пострадавшую из-за снижения потребительского спроса и инфляции из-за пандемии и связанных с ней масштабных ограничительных мер (вплоть до полной остановки некоторых отраслей экономики). Эта мера призвана, прежде всего, разогнать потребительский спрос за счет роста кредитов, помочь экономике восстановиться и преодолеть последствия этих ограничений.

Однако инфляция остается все еще ниже таргета. И пока непонятно, как долго инфляция будет стагнировать и как долго Банк России будет проводить и поддерживать смягчение монетарной политики. В настоящий момент инфляция составляет 3,6%, а к концу года, скорее всего, приблизится к 4%.

Павел Седельников, заместитель управляющего по бизнесу Екатеринбургским филиалом РГС Банка, поделился с DK.RU мыслями о том, как влияет снижение ключевой ставки на кредитование, почему банки продолжают выдавать кредиты, несмотря на рост просрочки, и стоит ли ждать бизнесу преференций от финансового сектора.

Почему вообще ЦБ снижает ставки?

— Причины, по которым Банк России снизил ставку, — скорее антикризисные, а не реакция на структурные изменения в экономике. И в этой связи пока очевидно, что это неестественное для нашей экономики положение вещей. Все же Россия — страна с развивающейся экономикой, с волатильной валютой. Устойчиво низкая инфляция и умеренные инфляционные ожидания в некризисных реалиях (хотя бы в среднесрочной перспективе) создадут естественные условия для дальнейшего снижения стоимости денег в стране.

Для кого выгодно снижение ключевой ставки и как это влияет на банковскую отрасль?

— С одной стороны, снижение ставки уменьшает стоимость денег и увеличивает спрос на кредиты, что выгодно и банкам, и заемщикам. С другой, снижение ставки — это вынужденная реакция на кризис, который несет в себе колоссальные риски для экономики.

Помимо этого, резкое снижение ставки существенно повышает риск такого же резкого оттока средств вкладчиков с банковских счетов в другие финансовые инструменты. Опасность здесь не в самой возможности оттока (в целом банки к этому готовы), а в его скорости: банкам может не хватить времени перегруппироваться и создать необходимое фондирование. Пока ситуация со вкладами граждан некритична для системы, но такой риск сохраняется.

Не приведет ли это к еще большему обесцениванию рубля?

— На курс рубля оказывает влияние гораздо более широкий перечень факторов. Во-первых, волатильность нефтяных котировок. Во-вторых, усиление геополитических рисков и внешнего давления на рубль. И, наконец, текущие и будущие макроэкономические показатели.

Снижение ставки должно привести к росту спроса на кредиты и, как следствие, к увеличению потребительского спроса, который будет способствовать разгону инфляции. Именно показатель по инфляции (таргетирование инфляции) является для Банка России критерием, вокруг которого выстраивается денежно-кредитная политика. Соответственно, чем выше реальная инфляция в экономике, тем меньше вероятность снижения ставки.

Девальвация рубля фундаментально в первую очередь зависит от нефтяных котировок. При снижении стоимости нефти рубль слабеет. Вместе с тем, девальвация рубля также способствует разгону инфляции. Именно по этой причине в периоды очередного резкого витка девальвации Банк России поднимает ключевую ставку, чтобы сдержать гиперинфляцию.

В этой связи сейчас в экономике работает другая зависимость: снижение ставки в текущих условиях влияет на девальвацию в меньшей степени, но девальвация прямо влияет на инфляцию, а значит, и на уровень ключевой ставки.

Поэтому в каждой конкретной ситуации существует разный набор факторов, условий и целей, на основании которых Банк России принимает те или иные решения.

Почему многие банки все равно продолжают придерживаться высоких ставок по кредитным программам, несмотря на низкую ключевую ставку?

— Если сравнивать влияние ключевой ставки на ставки по сберегательным и кредитным продуктам, то вклады, как правило, быстрее реагируют на изменение ключевой ставки, потому что деньги привлекаются с рынка. В ставку же по кредитам закладываются, помимо расходов на выдачу займа, регулярные траты на обслуживание кредитов и погашение невозвратов, которые существенно выросли в последнее время. В то же время ЦБ регулирует и ставки по вкладам, и ставки по кредитам через ограничение полной стоимости вклада и полной стоимости кредита, оставляя таким образом коридор для получения банками доходов, поэтому может влиять на те ставки, которые банки предлагают клиентам.

Почему власти не хотят решительно понизить ставку, чтобы сделать в наступившие трудные времена кредиты более доступными для населения и бизнеса?

— Низкая деловая активность предприятий и населения сегодня ставит под сомнение будущие источники доходов для своевременного и полного обслуживания кредитов. Во-первых, индекс PMI (индекс деловой активности) сейчас ниже нейтральной отметки в 50 пунктов. Во-вторых, увеличилась доля предприятий, констатирующих недостаток оборотных средств, что указывает на финансовые ограничения после длительного периода сниженного спроса на продукцию. И, в-третьих, растет безработица.

Резкое снижение ставки может привести к изменению структуры баланса отечественных банков. Прежде всего, при низких ставках люди будут брать кредиты, чтобы погасить старые или реструктуризировать их, а при росте безработицы и снижении доходов компаний и населения мы увидим ухудшение кредитного профиля заемщика и рост невозвратов. И банки будут вынуждены нести расходы, чтобы создавать дополнительные резервы.

Из чего складывается кредитная ставка?

— Говоря про ставки, необходимо принимать во внимание следующее: банки практикуют политику не только выборочного снижения ставок по тем или иным видам кредитования, но даже внутри одного продукта ставки могут быть разными для разных групп заемщиков и для разных сумм. Любое снижение ставки в любом направлении кредитования связано не только с уровнем ключевой ставки, но и с уровнем риска.

Помимо этого, от банка к банку ситуация тоже очень разная: многое зависит от бизнес-модели, стоимости привлечения ресурсов, достаточности капитала для проведения активного кредитования и пр. Ставки по беззалоговым кредитам, к примеру, снижаются в последнюю очередь ввиду наличия высокого риска дефолта. А ставки по ипотеке или залоговым автокредитам планомерно снижаются с начала года, и сегодня по ним можно получить ставку от 6% годовых, а если воспользоваться программами господдержки или совместными программами банков и застройщиков, то ставка может составить 4,5% годовых.

Ужесточились ли условия по выдаче кредита из-за снижения ключевой ставки?

— Условия выдачи кредитов были скорректированы банками прежде всего из-за пандемии. Кредитные организации скорректировали свои рисковые модели и учли тенденции времени, в том числе и по профилю потенциального заемщика. На качество портфеля сейчас направлено внимание всех игроков рынка.

Сейчас очевидно, что проблемой может стать любой вид кредитования, прежде всего беззалогового, включая потребительские кредиты или кредиты наличными, автокредиты, а также кредитные лимиты по картам или овердрафты. В целом, ни для Банка России, ни для самих банков это уже давно не секрет. ЦБ планомерно внедряет превентивные меры по недопущению раздутия кредитного пузыря, а банки учитывают это в своих рисковых политиках. В этом смысле банковская система сейчас гораздо больше подготовлена к локальным или масштабным дефолтам, чем в предыдущие годы.

Как снижение ключевой ставки отражается на малом и среднем бизнесе?

— В период замедления экономики и снижения экономической активности Банк России предпринял ряд серьезных мер, которые позволили обеспечить доступность кредитования для граждан и целого ряда отраслей компаний корпоративного сектора, а также сегмента МСБ. Сюда входит освобождение от налогов, субсидии на выплату зарплат, кредиты на зарплаты и др. В основном компании среднего и малого бизнеса берут сейчас кредиты на пополнение оборотных средств или на восстановление деятельности компании. Для многих принятые меры стали просто спасительными.

А как это влияет на физлиц? Насколько увеличилось количество заемщиков?

— Текущая ситуация со ставками сегодня работает в пользу развития кредитных продуктов. За последние несколько месяцев мы наблюдаем увеличение заявок на кредиты по всем продуктам, а объемы выдач достигают докризисных. Сейчас очень хорошее время для оформления кредита, и мы рассчитываем на то, что кредитными продуктами воспользуется целый пласт платежеспособных заемщиков, которые раньше не использовали кредиты в связи с их высокой стоимостью.

Что касается вкладов, то они по-прежнему актуальны у наших клиентов, но в качестве средства сбережения, а не средства инвестирования. На фоне рекордно низких ставок по кредитным продуктам население просто более активно смотрит в сторону инвестиционно-сберегательных решений с гарантией возврата капитала и низким уровнем риска — инвестиционные вклады, накопительные счета с инвестиционной составляющей и т.д.

Что, кроме снижения ставки, может помочь рынку выйти из кризиса?

— Прежде всего, дальнейшая поддержка банков со стороны Банка России в части послаблений по создаваемым резервам при кредитовании. Текущие послабления (как для компаний, так и для граждан) позволили снизить нагрузку на капитал и сохранить кредитный потенциал банковской системы. Эти меры были и остаются особенно уместными в условиях снижения ставки и снижения потребительского спроса.

Помимо этого, фундаментальную помощь для выхода экономики из кризиса может оказать развитие государственных программ поддержки, предоставляющих возможность частичного или полного субсидирования кредитных ставок для предприятий и граждан на перспективу 1-2 года.

Также было бы уместным продлить сроки снижение налоговой нагрузки для категорий компаний, наиболее пострадавших в кризис.

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