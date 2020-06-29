«Решать вопрос выгорания средствами от усталости — как таблетками от мигрени лечить понос»

Алена Владимирская, создатель «Антирабства», в своем блоге на Facebook объясняет, почему выгорание — это очень страшно.

— Застрелился мой друг

Он не был смертельно болен. Он не был мучительно влюблен. Он не страдал от пагубных привычек. Он не был дико должен. Власть не давила на него.

Он выгорел настолько, что не смог справиться с собой

... Выгорание докатилось до самых стойких. До тех, кто в разгар карантина вцепился мертвой хваткой в свои бизнесы или в свои зоны ответственности в найме и вытащил и даже прибавил в обороте.

До тех, кто проводил ежедневно десятки зумов, спал по 6 часов, переделывал стратегии, сам продавал, уговаривал клиентов, увольнял тех, кого любил и ценил.

До тех, кто в это же время тащил всю семью, испуганную пандемией и заключением в четырех стенах — плачущую, скандалящую, выдвигающую странные требования как реакцию на странные обстоятельства.

До тех, кто каждый день звонил родителям, потому что не мог к ним приехать и улыбался в этот чертов зум, не показывая, как ему за них страшно.

До тех, кто все взвалил на себя и знал, что не может даже показать никому, как ему страшно и сложно.

А потом попустило. Внезапно отменили карантин. И тут же пришла небывалая жара. И весь мир вокруг, да и собственный мозг сказали: все, лето. И без спроса включили режим «овощ на отдыхе».

Десятки людей на консультациях сейчас говорят мне: «Во мне что-то по работе сломалось. Я как робот. Я все делаю, я ничего не хочу. Все цели не цели, все достижения не радуют. И хочу сажать редиску (ну или что-то подобное)».

Как вы представляете себе 43-летнего здорового мужика, который бежал к своей цели, а вдруг внезапно сел на пенек и захотел растить редиску? На самом деле под «растить редиску» могут скрываться три совершенно разные истории:

— я за время карантина переоценил свои ценности и понял, что карьера не важна — я действительно хочу сажать редиску;

— я устал настолько, что я сейчас хочу отдохнуть и поэтому сажаю редиску;

— я выгорел, я не хочу ничего. Единственное, чем я могу заниматься сейчас — сажать редиску.

Основная проблема в том, что большинство из нас не умеют диагностировать — у вас первый, второй или третий вариант. А не поняв это вылечить себя невозможно. Нельзя средствами от усталости решать вопросы выгорания. Это как таблетками от мигрени лечить понос. Вроде бы тоже беленькие таблеточки, только становится все хуже и хуже

Что делать?

— Если у вас первый вариант — ни в коем случае сейчас не трогать саму работу и карьеру, пока не разберетесь с ценностями. Разобрались, поняли, что самое важное — вот дальше с учетом прошлого опыта и карьеру перестраивать.

— Если вы так устали (верю абсолютно) — полностью отключаться от всех рабочих дел, почты и звонков и отдыхать. Отдыхать так, чтобы отдыхом переключился мозг, если вы любитель пассивного отдыха — активничайте (ну вот баню, например, на участке постройте — нет, не закажите и не менеджерите — вы это всегда делаете, а постройте своими руками). Если вы супер активный человек, замедляйтесь. Например, научитесь медитировать. Или грибы собирайте. До тех пор, пока не попустит.

— Если вы считаете, что у вас выгорание, знайте — это очень опасно. А теперь что делать:

1. Две недели переключающего отдыха, о котором я писала выше. А вдруг вы ошиблись и это усталость?

2. К врачу. Проверять эндокринную систему и общий фон. А вдруг это реакция на нехватку чего-то в организме? (Очень часто бывает).

3. К психотерапевту. Постоянно. А вдруг это не про работу, а работой лишь фонит?

4. Приготовьтесь, что это надолго. Выгорание не исчезает быстро.

5. Приготовьтесь, что радовать не будет ничего. При этом вы будете загораться от какой-то новой задачки, но за очень короткий срок остывать.

6. Решите проблему со сном и едой. Это не изменит состояние, но без этого санитарного минимума вылезти из выгорания невозможно.

7. А теперь самое неприятное: если это выгорание — то задачи прошлого драйвить не будут больше никогда. Там искать новый смысл бессмысленно. Надо искать что-то совсем новое. Оно для каждого свое (это не обязательно смена отрасли, это может быть и смена функции внутри отрасли, например, переход с коммерческого директора на операционного). Но это можно делать только когда вы разобрались со сном, едой, горномальным фоном и выспались.

8. Попустите себя. Вы же не корите себя за то, что у вас сопли? Выгорание — это серьезнее соплей. Чего ж вы корите себя в том, что ничего не хотите и все не так? (А корите точно, проверено).

9. Мягко и нежно вытаскивайте себя из полного «не могу ничего» (там полная пропасть), пока не нашли новый смысл.. Не я ничего не хочу, а я не хочу делать конкретно эту работу. Ок, делаю другую.

10. Уважайте себя. Уважайте свое выгорание. Признайте его. Работайте с ним. Ежедневно.

Мой опыт показывает, что люди, которые приходили с сильным выгоранием (повторюсь, я знаю и понимаю только все про карьеру) и хотели выйти из этого состояния, обретали новый смысл в интервале от полугода до года.

Главное — не довести себя до такого мрака, как мой друг.

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