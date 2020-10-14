УГМК раскрыла подробности стройки на 1,6 млрд руб. рядом с набережной Исети

Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга одобрил дизайн-проект благоустройства территории, расположенной в границах улиц Антона Валека — Февральской Революции – Октябрьской площади.

Сейчас на месте будущего парка расположена парковка, но в скором времени там появится масштабная зона отдыха с фонтаном, амфитеатром, игровой зоной для детей и зоной отдыха для взрослых.

Как пишет Znak.com, новый парк благоустроят в рамках масштабного строительства. Речь идет о высотке «Навигатор», которую УГМК планирует возвести на месте недостроя на Октябрьской площади.

Проектированием площадки занималось архитектор бюро ARCHIFORM, которое принадлежит Тимуру Абдуллаеву. Во время презентации архитектор рассказал, что, прежде чем начать благоустройство, необходимо будет решить вопрос с парковкой.

По словам Абдуллаева, там появится двухэтажный подземный паркинг, большинство мест предназначено для жильцов будущего ЖК. Сквер будет поделен на несколько зон, там расположатся амфитеатр для проведения массовых мероприятий, детские площадки, зона отдыха с гамаками и креслами, летнее кафе, а также общественный туалет:

Проект разработан с учетом всех возрастных категорий горожан и их предпочтений. Тем, кто любит активное времяпрепровождение, мы предлагаем массу площадок для этого, все, кто хочет отдохнуть с книгой, могут разместиться в гамаках и лаунж-зонах, — рассказал Тимур Абдуллаев.

Все затраты на благоустройство возьмет на себя ООО «Навигатор», дочерняя компания УГМК. Добавим, что на рендеры также попал дизайн будущей высотки. Представитель фирмы рассказал:

В рамках реализации масштабного инвестпроекта предусмотрено строительство ряда объектов и осуществление благоустройства. Общая сумма соглашения — 1,6 млрд руб., в том числе не менее 80 млн руб. предусмотрено на благоустройство.

Как рассказывал DK.RU, УГМК планирует построить на месте одного из старейших долгостроев города многофункциональный комплекс, который включает в себя 12-этажный офисник и 25-этажный жилой дом. Закончить строительство планируют к 2023 г.

Однако стройка может затянуться. Дело в том, что недострой на Октябрьской площади состоит из двух зданий: одно принадлежит УГМК, его компания уже снесла, а второе — экс-депутату Олегу Хабибуллину. Последний настаивает, что демонтажные и строительные работы, которые проводит УГМК, повредят его здание. Руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин ранее рассказывал:

Хабибуллин не может сформулировать, какой ущерб ему будет причинен, у него только гипотезы. Эти претензии, что наш демонтаж влияет на что-то, необоснованны. Это примерно как если соседи вам будут запрещать делать ремонт.

В мэрии рассчитывают, что два собственника смогут прийти к компромиссу. Как рассказывал Олег Хабибуллин «Коммерсант-Уралу», в своей части здания в 10 этажей он планирует устроить офисы, коворкинги, хостелы, магазины, книжный клуб, кафе и выставочное пространство.

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