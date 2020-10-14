Не напрягаясь и не ломая себя. 11 способов незаметно улучшить жизнь и здоровье

Чувствовать себя лучше без тотального ухода в ПП и спорт с медитациями? Это возможно. «РБК Стиль» перечисляет 11 приемов, которые помогут заботиться о себе и одновременно получать исключительно положительные эмоции.

1. Ставьте мытые фрукты и овощи на видное место

Ваза со свежими овощами и фруктами не только хорошо вписывается в любой интерьер, но и постоянно напоминает о том, что есть их нужно каждый день (лучше около 400гр.). Когда полезный перекус постоянно перед глазами выполнять это правило намного проще.

2. Не берите в кровать рабочие документы и ноутбук

Кровать, а в идеале и вся спальня, должна ассоциироваться только со сном и сексом, а не с работой. Такой подход поможет справиться с нарушениями сна, если они у вас есть, или предотвратить их.

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3. Летом используйте крем с SPF

В солнечные месяцы стоит заменить крем для рук в сумке на тот, в котором есть SPF. Солнцезащитные средства нужно использовать каждые два часа и дополнительно обновлять после каждого мытья рук, купания или при обильном потоотделении. Кремом стоит мазать руки и другие открытые участки тела, включая шею сзади, уши и верхние части стоп.

4. Имейте запасные солнцезащитные очки в машине и в офисе

Если на улице идет дождь — вы можете легко выйти из дома без солнцезащитных очков. Но через несколько часов выйдет солнце, и вам будет некомфортно. Но дело не только в удобстве: очки защищают чувствительную кожу вокруг глаз и могут снизить риск развития катаракты.

5. Гуляйте полчаса в день

Не обязательно за один раз: 15 минут утром и вечером или после обеда — тоже отличный вариант. Любая физическая активность лучше, чем ничего, даже если речь идет о 10 минутах ходьбы.

6. Положите у кровати книгу и читайте перед сном

Регулярное чтение перед сном поможет настроится на отдых и станет профилактикой бессонницы. Лучше выбрать бумажную книгу с сюжетом, который не заставит вас слишком волноваться.

7. Не ставьте телефон и другие гаджеты на зарядку рядом с кроватью

Как минимум за час до сна лучше перестать пользоваться телефоном, планшетом или ноутбуком. Для того чтобы не возникло искушения проверить новости или соцсети перед сном, уберите гаджеты подальше от кровати.

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8. Следите за временем сна

Семь часов в сутки — норма для взрослого человека. Если вы спите меньше — давайте себе больше времени на ночной отдых. Недостаток сна связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирением и депрессией. Люди с хроническим недосыпом даже банальной простудой болеют чаще.

9. Вставайте и ложитесь в одно и то же время в будни и выходные

Это поможет в профилактике и лечении расстройств сна. В выходные легко сбиться с расписания, в первое время придется приложить усилия, чтобы этого не произошло.

10. Делайте дыхательные упражнения каждый день

Это хороший способ справиться с ежедневными стрессовыми ситуациями, снизить кровяное давление и замедлить сердцебиение. На упражнения достаточно тратить 10–20 минут в день, хорошо, если вы будете делать их в одно и то же время, так проще выработать привычку.

11. Составляйте списки дел на день, неделю и месяц

Эта привычка поможет снизить тревожность и сделает ваши достижения более заметными. Список покупок, составленный перед походом в магазин, спасет от лишних трат, список дел на завтра разгрузит голову перед сном, а список книг покажет, как много вы на самом деле читаете.